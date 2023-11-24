В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 24 ноября. Начало встречи — в 21:00 мск. «Филадельфия» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

В преддверии нового сезона перед «Филадельфией» не ставились серьезные турнирные задачи вроде кубковой квалификации. В регулярку она входила в статусе одного из аутсайдеров, однако ее недавняя беспроигрышная серия может изменить расклад сил в нижней половине таблицы Востока.

В 19 матчах «Филадельфия» набрала 21 очко и поднялась на десятую строчку в конференции. Теперь по дополнительным показателям она отстает от восьмого «Детройта», который провел на одну игру меньше.

Упомянутая выше серия «Флайерз» прошла в период с 11 по 20 ноября. За это время команда Джона Тортореллы добилась пяти побед подряд. В текущем сезоне она ранее не демонстрировала ничего подобного.

Все прогнозы на НХЛ

Соперниками «Филадельфии» были «Анахайм» (6:3), «Лос-Анджелес» (4:2), «Каролина» (3:1), «Вегас» (4:3 ОТ) и «Коламбус» (5:2). Цикл без поражений был прерван в Нью-Йорке, где гости из Пенсильвании уступили «Айлендерс» — одному из своих прямых конкурентов (2:3).

«Рейнджерс»

В новом сезоне «Рейнджерс» имеют две главные цели. Первая — занять более выгодную позицию в конференции, чтобы на стартовом этапе плей-офф получить соперника попроще. Вторая — пройти по дистанции Кубка Стэнли как можно дольше, например, добравшись до финала Востока.

К решению глобальных задач команда с Манхэттена подходит планомерно уже сейчас, имея в этом плане определенные успехи. В частности, на данный момент она занимает второе место в Восточной конференции с 27 очками после 17 матчей.

На 4 балла «Рейнджерс» отстают от первого «Бостона», в активе которого 18 проведенных встреч. Главным же преследователем команды Питера Лавиолетта остается «Флорида». Дистанция между клубами составляет 2 очка. «Пантерз» сыграли в 19 матчах.

В этом месяце «Рейнджерс» выдали 4-матчевую беспроигрышную серию, которая запомнилась не только победами, но и яркой игрой ньюйоркцев в атаке. Испортил безупречный отрезок «рейнджеров» «Даллас» 21-го числа (3:6). Но уже в следующей встрече команда Лавиолетта одержала верх над «Питтсбургом», обойдясь малыми жертвами (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Филадельфии» букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью — 4.30, а на победу «Рейнджерс» — 2.30.

Недавно «Филадельфия» выдала фантастический по своим меркам отрезок, который обнулился в игре с другим представителем Нью-Йорка. И, кажется, в ближайшем матче вернуться на тропу победителей «Флайерз» будет невозможно.

На данном этапе чемпионата «Рейнджерс» находятся в отличной форме и умеют справляться с твердыми середняками уровня «Филадельфии» на их площадках .

Выезд на территорию Пенсильвании складывается для команды Питера Лавиолетта удачно. И, скорее всего, она сможет сохранить этот настрой. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» не проиграют + ТБ 4.5 за 2.15.

Кроме того, ньюйоркцы, изучив последние матчи «Флайерз», сделают все, чтобы их атакующим звеньям было максимально сложно придумать что-то у ворот Шестеркина. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Филадельфии» меньше 2.5 за 2.17.