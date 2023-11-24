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    Гостевая серия ЦСКА пополнится еще одним успешным матчем

    «Динамо» Минск — ЦСКА. Ставка и прогноз (к. 1.95) на хоккейный матч КХЛ 24 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — ЦСКА
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    Кирилл Пилипенко
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Минск-Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Ноября 2023 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 19:10 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Динамо» Минск

    Неделей ранее белорусский клуб входил в первую пятерку Западной конференции, но цикл неудачных матчей опустил его на восьмую строчку, вынудив бороться с «Северсталью» за шанс подняться на одну ступень выше.

    В рамках короткой игровой программы среды события для «Динамо» Минск совпали как надо: команда попала на седьмую строчку на Западе с 34 очками после 32 матчей. Но разрыв между шестым ЦСКА составляет 4 балла с учетом одной встречи в запасе у белорусов.

    Коэффициенты матча Динамо Минск — ЦСКА

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    Упомянутая ранее серия поражений накрыла команду Дмитрия Квартальнова в период с 12 по 20 ноября. Минчане остались без набранных очков в четырех подряд встречах, а их результативность ограничивалась одной заброшенной шайбой.

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    В это сложное время соперниками минского «Динамо» были «Динамо» Москва (1:2), «Металлург» Мг (1:4), «Витязь» (1:2) и «Лада» (1:3). Покончить с серией белорусам удалось в выездном матче с «Автомобилистом» в среду (4:1).

    ЦСКА

    В армейском дерби ЦСКА имел шанс опередить своего конкурента из Санкт-Петербурга в битве за пятую позицию и начать думать о возможности побороться за четвертую. Однако реальность оказалась другой: московский клуб остался на прежнем месте, а соперники вырвались вперед.

    В 33 встречах ЦСКА набрал 38 очков, с которыми занимает шестую строчку в Западной конференции. По дополнительным показателям он отстает от СКА, но у санкт-петербуржцев припасена еще одна игра.

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    • В преддверии игры со СКА, о которой упоминалось выше, команда Сергея Федорова добилась трех побед в матчах с аутсайдерами двух конференций. Поочередно столичный клуб обыграл «Нефтехимик» (2:1), «Амур» (2:1) и «Сочи» (3:1).

    Встреча с санкт-петербуржцами в «Ледовом», имевшая важнейшее турнирное значение, закончилась потерей двух очков (1:2). Но с соперником попроще — «Северсталью» — ЦСКА снова справился (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Минск букмекеры дают коэффициент 3.20, на ничью — 4.40, а на победу ЦСКА — 1.95.

    После поражения в армейском дерби столичный клуб получил неплохую психологическую разгрузку благодаря победе над «Северсталью», разделавшись с ней за 1,5 минуты — отрезок, в который вместились все заброшенные шайбы ЦСКА.

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    В Минске команда Сергея Федорова продолжит идти по такому же маршруту, учитывая, что динамовцы являются ее прямым конкурентом, от которого нужно уходить в отрыв и не переживать за потерю шестого места, думая о продвижении.

    В нескольких последних матчах белорусы демонстрировали крайне плохую во всем параметрам игру, поэтому статус фаворита «армейцев» в пятничной встрече не ставится под сомнение. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 1.95.

    В матчах с топ-командами «Динамо» Минск нередко полностью разваливается в обороне. Поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал ЦСКА больше 3 за 2.00.

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    «Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 24.11.2023. Прогнозы на хоккей. Гостевая серия ЦСКА пополнится еще одним успешным матчем
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