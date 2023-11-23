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    Победная серия «Вашингтона» сохранит свою актуальность

    «Вашингтон» — «Баффало». Ставка и прогноз (к. 2.20) на хоккейный матч НХЛ 23 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Баффало»
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    Том Уилсон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 23 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Ноября 2023 года

    «Вашингтон»

    Провальный старт регулярки «Вашингтон» сменил на яркую кампанию, в рамках которой выдал пару победных серий и в целом прибавил в результативности. Благодаря этому столичный клуб значительно продвинулся по турнирной таблице Востока.

    На данном этапе чемпионата «Кэпиталз» занимают седьмое место с 20 очками после 15 матчей. Всего два балла отделяют их от клубов до четвертой позиции включительно, на фоне которых «Вашингтон» имеет от двух и более игр в запасе.

    С 11 ноября команда Спенсера Карбери проводит вторую в сезоне серию без поражений, которая по продолжительности обошла предыдущую. В нее вошли четыре матча. В каждом вопрос о победителе был снят в основное время.

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    Данный этап подъема начался на выезде, где «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» (4:2) и «Айлендерс» (4:1). После этого «Кэпиталз» вернулись домой и в первом же матче не оставили шансов лидеру Запада — «Вегасу» (3:0). В последней встрече — на «Кэпитал Уан Арене» — команда Карбери разделалась с «Коламбусом» (4:3).

    «Баффало»

    В текущем сезоне «Баффало» не готов к решению серьезных задач. Кубковая квалификация, скорее всего, окажется непреодолимой целью. Тем не менее моментами «Сейбрз» выдают запоминающиеся матчи, а иногда в дежурном режиме разбираются с аутсайдерами или равными по силе соперниками.

    По итогам 18 проведенных встреч «Баффало» поднялся на 13-е место в Восточной конференции с 17 очками. Однако «Оттава», имеющая три игры в запасе, отстает всего на один балл. Ниже — с 16 очками — находится 15-й «Монреаль».

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    • Три матча из четырех предыдущих закончились для «Баффало» неудачно. В них команда Дона Гранато не набрала ни одного балла и дважды была разгромлена с разницей в 3-4 шайбы.

    В упомянутую серию вошли встречи с «Питтсбургом» (0:4), «Бостоном» (2:5) и «Виннипегом» (2:3). Но в последнем матче «Сейбрз» повезло чуть больше. В «Юнайтед Центре» они вырвали победу у «Чикаго» (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вашингтона» букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью — 4.40, а на победу «Баффало» — 2.70.

    Безусловно, текущий период «Кэпиталз» в регулярке является для него лучшим в этом сезоне. Команда добилась четырех побед, показав при этом хорошую игру в атаке, о чем говорит их высокая реализация. Кроме того, в серию «Вашингтона» вошли не только матчи с аутсайдерами, пару раз столичный клуб огорчил элитных соперников.

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    Как «Баффало» будет противостоять такому «Вашингтону» в гостях — сказать трудно. Кажется, в этом матче «Сейбрз» придется смириться с поражением, которое может стать четвертым в пяти последних встречах.

    В домашней игре команда Спенсера Карбери постарается приблизиться к первой четверке Востока, но для этого ей обязательно нужно забирать 2 очка. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит за 2.20.

    Две встречи «Вашингтона» из трех последних закончились относительно скромной результативностью. Поэтому наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5.5 за 2.18.

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    «Вашингтон» — «Баффало»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 23.11.2023. Прогнозы на хоккей. Победная серия «Вашингтона» сохранит свою актуальность
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