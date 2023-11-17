В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Амур». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 17 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

В текущем сезоне «Нефтехимик» хотел бы повторить достижение прошлого — успешно пройти кубковую квалификацию. На данный момент это его единственная задача, на большее клуб из Нижнекамска не претендует.

Но даже такая цель значительно усложняется из-за высокой плотности в нижней части таблицы. Сейчас «Нефтехимик» занимает десятое место с 29 очками после 30 матчей. На один балл он отстает от «Амура» и на 2 очка — восьмой «Сибири» при равенстве проведенных встреч.

Последнюю в регулярке победу команда Олега Леонтьева одержала 6 ноября. В тот день она приехала в Уфу и устроила настоящее безумие на льду «Салавата Юлаева», над которым взяла верх в результативной игре (4:3).

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После такого энергозатратного матча «Нефтехимик» ждала серия игр с западной элитой. Разумеется, ни в одной встрече аутсайдер не набрал ни одного очка. Поочередно команда Леонтьева уступила «Спартаку» (1:4), СКА (2:4) и ЦСКА (1:2).

«Амур»

На регулярной основе в «Амуре» говорят о высоких целях, в рамках которых выход в плей-офф — это лишь первый этап. Однако и этот пункт может быть невыполнимым, учитывая динамично развивающиеся события в нижней половине таблицы.

В 30 матчах «Амуру» удалось набрать 30 очков, с которыми он снова опустился на девятое место в Восточной конференции, окружив себя со всех сторон другими кандидатами на топ-8. В частности, на один балл он отстает от «Сибири» и опережает десятый «Нефтехимик».

С 28 октября результаты «Амура» принимают форму единичных поражений, которые чередуются победой. В таком рваном темпе команда Андрея Мартемьянова провела уже 8 матчей (4 победы, 4 поражения).

Неделями ранее хабаровчане провели серию игр на своем катке, где крупно влетели «Локомотиву» (1:4), разгромили (5:1), а затем уступили (2:3) «Автомобилисту» и одержали верх над «Торпедо» (4:3). В последнем матче — на выезде — «Амур» не справился с ЦСКА (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Нефтехимика» букмекеры дают коэффициент 2.46, на ничью — 3.95, а на победу «Амура» — 2.55.

В Нижнекамске состоится важнейший во всех смыслах матч для обеих команд, которые в течение всего сезона являются прямыми конкурентами в борьбе за место в первой восьмерке. Соответственно, говорить о дополнительной мотивации не приходится, им она просто не нужна.

Если же посмотреть на их форму в последних матчах, то «Амур» в этом компоненте выходит вперед: пока «Нефтехимик» страдал в попытках противостоять западным лидерам, «Амур» играл с переменчивым успехом, побеждая проблемных соперников . И предстоящую встречу хабаровчане будут рассматривать в контексте возможности заработать 2 очка, уйдя в отрыв от ближайшего преследователя.

Команде Андрея Мартемьянова хватит сил и мастерства взять матч под свой контроль и забросить в ворота нижнекамцев несколько шайб, как она это делала в играх с «Сочи» или «Торпедо». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 за 2.34.

Обычно хабаровскому клубу хватает такого количества голов для того, чтобы закончить игру успешно. Наш альтернативный прогноз — «Амур» победит в матче за 2.10.