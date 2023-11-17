ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Венсан КомпаниИз преемников Гвардиолы в неудачники АПЛ. Где и как все пошло не так для Компани и «Бернли»? Варрен Заир-ЭмриНовый Руни из Парижа. 17-летний Заир-Эмри — будущая звезда ПСЖ Брендан АлленАллен подерется с Крейгом, непобежденный Моралес встретится с Мэттьюзом. Анонс карда UFC Vegas 82
  • 12:00
    • Кассьерра пропустит матч «Зенита» против «Нефтчи»
  • 11:37
    • Гальярдо возглавит «Аль-Иттихад»
  • 10:35
    • Овечкина могут ввести в Зал славы НХЛ сразу после окончания карьеры
  • 10:18
    • Защитника «Милана» Флоренци обвиняют в игре на ставках
  • 08:10
    • Медведев обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
    Все новости спорта

    «Амур» справится с прямым конкурентом даже в гостях

    «Нефтехимик» — «Амур». Ставка и прогноз (к. 2.34) на хоккейный матч КХЛ 17 ноября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Амур
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Амур»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Капустин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Амур». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 17 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нефтехимик»

    В текущем сезоне «Нефтехимик» хотел бы повторить достижение прошлого — успешно пройти кубковую квалификацию. На данный момент это его единственная задача, на большее клуб из Нижнекамска не претендует.

    Но даже такая цель значительно усложняется из-за высокой плотности в нижней части таблицы. Сейчас «Нефтехимик» занимает десятое место с 29 очками после 30 матчей. На один балл он отстает от «Амура» и на 2 очка — восьмой «Сибири» при равенстве проведенных встреч.

    Последнюю в регулярке победу команда Олега Леонтьева одержала 6 ноября. В тот день она приехала в Уфу и устроила настоящее безумие на льду «Салавата Юлаева», над которым взяла верх в результативной игре (4:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    После такого энергозатратного матча «Нефтехимик» ждала серия игр с западной элитой. Разумеется, ни в одной встрече аутсайдер не набрал ни одного очка. Поочередно команда Леонтьева уступила «Спартаку» (1:4), СКА (2:4) и ЦСКА (1:2).

    «Амур»

    На регулярной основе в «Амуре» говорят о высоких целях, в рамках которых выход в плей-офф — это лишь первый этап. Однако и этот пункт может быть невыполнимым, учитывая динамично развивающиеся события в нижней половине таблицы.

    В 30 матчах «Амуру» удалось набрать 30 очков, с которыми он снова опустился на девятое место в Восточной конференции, окружив себя со всех сторон другими кандидатами на топ-8. В частности, на один балл он отстает от «Сибири» и опережает десятый «Нефтехимик».

  • «Динамо» Минск — в первой пятерке Запада, «Авангард» — третий на Востоке, беспроигрышная серия «Лады»
  • КХЛ 2023/24: обзор десятой игровой недели
  • 13/11/2023

    • С 28 октября результаты «Амура» принимают форму единичных поражений, которые чередуются победой. В таком рваном темпе команда Андрея Мартемьянова провела уже 8 матчей (4 победы, 4 поражения).

    Неделями ранее хабаровчане провели серию игр на своем катке, где крупно влетели «Локомотиву» (1:4), разгромили (5:1), а затем уступили (2:3) «Автомобилисту» и одержали верх над «Торпедо» (4:3). В последнем матче — на выезде — «Амур» не справился с ЦСКА (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Нефтехимика» букмекеры дают коэффициент 2.46, на ничью — 3.95, а на победу «Амура» — 2.55.

    В Нижнекамске состоится важнейший во всех смыслах матч для обеих команд, которые в течение всего сезона являются прямыми конкурентами в борьбе за место в первой восьмерке. Соответственно, говорить о дополнительной мотивации не приходится, им она просто не нужна.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Если же посмотреть на их форму в последних матчах, то «Амур» в этом компоненте выходит вперед: пока «Нефтехимик» страдал в попытках противостоять западным лидерам, «Амур» играл с переменчивым успехом, побеждая проблемных соперников. И предстоящую встречу хабаровчане будут рассматривать в контексте возможности заработать 2 очка, уйдя в отрыв от ближайшего преследователя.

    Команде Андрея Мартемьянова хватит сил и мастерства взять матч под свой контроль и забросить в ворота нижнекамцев несколько шайб, как она это делала в играх с «Сочи» или «Торпедо». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 за 2.34.

    Обычно хабаровскому клубу хватает такого количества голов для того, чтобы закончить игру успешно. Наш альтернативный прогноз — «Амур» победит в матче за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.57
  • Прогноз на матч Австралия — Бангладеш
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Япония — Мьянма
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Филиппины — Вьетнам
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Южная Корея — Сингапур
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сибирь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Таиланд — Китай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Евсеев — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Малайзия — Киргизия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Джокович — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Греция U21 — Фарерские острова U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Туркменистан — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Мутэ — Блокс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Иран — Гонконг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нефтехимик» — «Амур»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Амур» справится с прямым конкурентом даже в гостях
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры