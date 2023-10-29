В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Amerant Bank Арене» 29 октября. Начало встречи — в 01:00 мск. «Флорида» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

На начальном этапе сезона «Пантерз» остаются одним из самых непредсказуемых среди премиальных франшиз Востока: команда из Санрайза, штат Флорида, выдает провальные матчи, за которыми обязательно следуют победы. Так, в шести стартовых играх она уступила трижды и столько же раз взяла максимум.

По итогам 6 игр «Флорида» занимает 12-е место в Восточной конференции с 6 очками. Такое же количество баллов набрали идущие ниже «Баффало», «Питтсбург» и «Оттава». Всего 2 очка отделяют «Пантерз» от зоны топ-8.

В шести встречах команда Пола Мориса забросила 17 шайб при 18 пропущенных. На фоне других представителей Востока это средняя во всех пониманиях статистика. Если же говорить о трех последних матчах, то в них пределом результативности «Флориды» были 3 заброшенные шайбы. В двух случаях этого хватило для победы.

Все прогнозы на НХЛ

На домашнем льду «Пантерз» одержали верх над «Торонто» (3:1), а затем проиграли «Ванкуверу» (3:5). В последнем матче «Флорида» встретилась с худшим клубом Запада — «Сан-Хосе» — и без особых проблем с ним разобралась (3:1).

«Сиэтл»

Еще в прошлом сезоне «Сиэтл» заслуженно считался одной из главных сенсаций: самый молодой бренд НХЛ квалифицировался в Кубок Стэнли, прошел первый раунд, а по ходу регулярки выдавал яркие шоу с высокой результативностью.

Но в начале текущей кампании все это куда-то растворилось: в большинстве матчей «Кракен» играет безвольно и страдает от низкой реализации. В 8 встречах он набрал всего 6 очков, с которыми опустился на 12-ю строчку в Западной конференции.

За этот период команда Дэйва Хэкстола отметилась 18 заброшенными шайбами при 28 пропущенных. В плане игры в обороне «Кракен» является одним из слабейших представителей своей конференции.

Новый сезон «Сиэтла» начался с четырех подряд поражений, а первая победа пришла в домашней встрече с «Каролиной» (7:4). В последнем матче — в городе Роли — «Кракен» вновь сыграл с «Харрикейнз», но на этот раз уступил в овертайме (2:3 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Флориды» букмекеры дают коэффициент 2.11, на ничью — 4.78, а на победу «Сиэтла» — 2.91.

Прогноз

Возможно, экс-финалист Кубка Стэнли и не показывает тех результатов, на которые рассчитывал на старте кампании, но моментами он играет уверенно, особенно в матчах с соперниками, имеющими свои проблемы.

При этом не всегда «Пантерз» стремятся демонстрировать результативный хоккей, предпочитая добиваться успехов за счет хорошей реализации и надежности в обороне и в воротах . Очередной такой матч «Флорида» готова провести с «Сиэтлом», который находится в кризисе после яркой прошлой кампании.

Ставка

Поскольку «Сиэтл» в данный момент переживает не лучшие времена, проигрывая и мало забивая, «Пантерз» на своем катке будут бесспорными фаворитами, которые заработают 2 очка в скромной в плане событийности встрече. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит + ТМ 7.5 за 2.94.

Только в двух матчах из восьми в новом сезоне «Кракен» забрасывал больше двух шайб, поэтому рассчитывать на его безумную результативность против «Флориды» не приходится. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Сиэтла» меньше 2.5 за 2.18.