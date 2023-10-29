«Флорида»
На начальном этапе сезона «Пантерз» остаются одним из самых непредсказуемых среди премиальных франшиз Востока: команда из Санрайза, штат Флорида, выдает провальные матчи, за которыми обязательно следуют победы. Так, в шести стартовых играх она уступила трижды и столько же раз взяла максимум.
По итогам 6 игр «Флорида» занимает 12-е место в Восточной конференции с 6 очками. Такое же количество баллов набрали идущие ниже «Баффало», «Питтсбург» и «Оттава». Всего 2 очка отделяют «Пантерз» от зоны топ-8.
В шести встречах команда Пола Мориса забросила 17 шайб при 18 пропущенных. На фоне других представителей Востока это средняя во всех пониманиях статистика. Если же говорить о трех последних матчах, то в них пределом результативности «Флориды» были 3 заброшенные шайбы. В двух случаях этого хватило для победы.
На домашнем льду «Пантерз» одержали верх над «Торонто» (3:1), а затем проиграли «Ванкуверу» (3:5). В последнем матче «Флорида» встретилась с худшим клубом Запада — «Сан-Хосе» — и без особых проблем с ним разобралась (3:1).
«Сиэтл»
Еще в прошлом сезоне «Сиэтл» заслуженно считался одной из главных сенсаций: самый молодой бренд НХЛ квалифицировался в Кубок Стэнли, прошел первый раунд, а по ходу регулярки выдавал яркие шоу с высокой результативностью.
Но в начале текущей кампании все это куда-то растворилось: в большинстве матчей «Кракен» играет безвольно и страдает от низкой реализации. В 8 встречах он набрал всего 6 очков, с которыми опустился на 12-ю строчку в Западной конференции.
За этот период команда Дэйва Хэкстола отметилась 18 заброшенными шайбами при 28 пропущенных. В плане игры в обороне «Кракен» является одним из слабейших представителей своей конференции.
Новый сезон «Сиэтла» начался с четырех подряд поражений, а первая победа пришла в домашней встрече с «Каролиной» (7:4). В последнем матче — в городе Роли — «Кракен» вновь сыграл с «Харрикейнз», но на этот раз уступил в овертайме (2:3 ОТ).
Коэффициенты
На победу «Флориды» букмекеры дают коэффициент 2.11, на ничью — 4.78, а на победу «Сиэтла» — 2.91.
Прогноз
Возможно, экс-финалист Кубка Стэнли и не показывает тех результатов, на которые рассчитывал на старте кампании, но моментами он играет уверенно, особенно в матчах с соперниками, имеющими свои проблемы.
При этом не всегда «Пантерз» стремятся демонстрировать результативный хоккей,
Ставка
Поскольку «Сиэтл» в данный момент переживает не лучшие времена, проигрывая и мало забивая, «Пантерз» на своем катке будут бесспорными фаворитами, которые заработают 2 очка в скромной в плане событийности встрече. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит + ТМ 7.5 за 2.94.
Только в двух матчах из восьми в новом сезоне «Кракен» забрасывал больше двух шайб, поэтому рассчитывать на его безумную результативность против «Флориды» не приходится. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Сиэтла» меньше 2.5 за 2.18.