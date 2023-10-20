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    «Виннипег» расправится с чемпионами?

    «Виннипег» — «Вегас». Ставка (к. 2.30), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 20 октября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Виннипег Джетс Прогнозы на Вегас Голден Найтс
    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Вегас»
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    «Виннипег»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 20 октября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Виннипег» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Виннипег»

    «Виннипег» однозначно может записать в актив прошлый регулярный чемпионат, который был немного смазан концовкой, но в целом проведен на высоком уровне.

    Боунесс пришел явно в ту команду, которая ему нужна и встряхнул своих подопечных так, как нужно.

    На старте нынешнего регулярного чемпионата пока что не все клеится так, как нужно, но состав у «Джетс» более, чем солидный.

    Все прогнозы на НХЛ

    В матче против «рыцарей» будет тяжело, но хозяева настроятся на предстоящий поединок должным образом, поскольку захотят отомстить за поражение в плей-офф весной этого года.

    «Вегас»

    «Вегас» не проигрывает с конца прошлого розыгрыша Кубка Стэнли, и с начала нового регулярного чемпионата команда Кэссиди выиграла четыре матча подряд.

    «Голден Найтс» играют просто на потрясающем вдохновении, и на данный момент времени у этой команды во всей лиге нет конкурентов.

    Разница в командном хоккее и реализации своих шансов у чужих ворот по сравнению с отдельными соперниками просто колоссальная.

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    Во встрече против проблемного «Виннипега» гостям вполне по силам одержать пятую победу подряд.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.54, на ничью — 4.33, на гостей — 2.30.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Вегас» не должен испытать большого количества сложностей с добычей победы в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Игра получится задорной, и в ней будет заброшено достаточно голов.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.30.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.06.

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    «Виннипег» — «Вегас»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Виннипег» расправится с чемпионами?
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