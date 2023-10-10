В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Платинум Арене» 10 октября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Лада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

На данном этапе регулярки «Амур» явно не оправдывает ожиданий, возложенных на него в преддверии сезона. В текущей кампании хабаровчане одержали всего пять побед. И при такой форме становится очевидно, что попадание в кубковую восьмерку — крайне тяжелая по его меркам задача.

После 14 матчей в активе «Амура» 14 очков. С такой статистикой он занимает девятую строчку в Восточной конференции, отставая на два балла сразу от трех клубов, находящихся в зоне кубковой восьмерки. На два очка хабаровчане ушли в отрыв от десятого «Адмирала».

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В 14 встречах команда Андрея Мартемьянова забросила 28 шайб, что является худшим показателем результативности в конференции и вторым с конца во всей лиге. Еще больше проблем в атаке испытывает только «Витязь», который отличился 25 раз.

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Перед первым матчем с «Ладой» из двух «Амур» потерпел два гостевых поражения. Произошло это на территории «Ак Барса» (1:5) и «Автомобилиста» (1:2 Б). Однако встречу с тольяттинцами команда Мартемьянова провела практически образцово, за что была награждена двумя очками (4:2).

«Лада»

После мощного всплеска, который команда из Тольятти выдала на старте, начался ожидаемый спад: вместо сенсационных победных серий пошли отрезки с поражениями. Но даже после этого «Лада» по-прежнему не покидает верхнюю часть таблицы.

Команда Олега Браташа успела провести 17 матчей. За этот период она заработала 20 очков и опустилась на четвертую позицию на Востоке. На пять баллов тольяттинцы отстали от лидирующего «Металлурга» Мг при равенстве сыгранных встреч.

В 17 матчах «Лада» забросила 36 шайб. Статистика в атаке ничем не выделяется на фоне остальных. При этом пропустила команда 33 гола. Ее оборона входит в тройку самых неприступных во всей конференции.

Свою вторую попытку на льду «Платинум Арены» «Лада» будет использовать после трех подряд поражений. Дважды она проиграла «Адмиралу» (1:2 ОТ, 2:3), а также провалила первую встречу с «Амуром» (2:4).

Коэффициенты

На победу «Амура» букмекеры дают коэффициент 2.14, на ничью — 3.95, а на победу «Лады» — 3.00.

Прогноз

Клубу из Тольятти тяжело даются игры на Дальнем Востоке. Пока в этом регионе он обходится без побед, а в двух последних матчах еще и было пропущено по 3+ шайбы, что для «Лады», которая оставалась одной из самых надежных в обороне на Востоке, это не совсем привычно.

Кажется, команда Олега Браташа утратила форму, позволившую ворваться в гонку лидеров, поэтому у «Амура» во втором домашнем матче появится идеальный шанс заполучить крайне необходимые два очка.

Ставка

В субботней встрече соперники забросили 6 шайб, вполне логично ожидать, что высокая результативность сохранится и в следующем матче. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 2.14.

Учитывая тот факт, что «Лада» сейчас не безгрешна в защите, также хорошим для ставки будет вариант — индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 за 2.14.