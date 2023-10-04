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    СКА одержит легкую победу?

    «Динамо» Мн — СКА. Ставка (к. 2.09), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 04 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Мн — СКА
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    СКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Минск Арене» 04 октября. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Мн — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» Мн

    Минское «Динамо» постепенно начало очухиваться от невзрачной игры и серии проигранных матчей.

    Квартальнов является опытным тренером, который может выходить из самых сложных ситуаций, граничащих с критическими.

    Последняя сыгранная встреча против «Барыса» так и вовсе закончилась победой без пропущенных шайб.

    Все прогнозы на КХЛ

    В игре против СКА будет максимально сложно рассчитывать на успех, поскольку питерцы будут предельно злыми после незапланированного поражения от «Сочи» (4:5).

    СКА

    Перед игрой с сочинцами казалось, что СКА наконец-то набрал ход и будет крушить всех на своем пути, но случилось очередное больное поражение.

    Питерский коллектив не показывал того уровня хоккея, который от него все привыкли ждать, но здесь нужно похвалить «леопардов», которые выдали очередной отличный матч.

    СКА нужно что-то делать, иначе с такой игрой коллектив Ротенберга будет чередовать победы с поражениями до конца сезона.

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    При всем этом в поединке против минчан на выезде у гостей есть реальные шансы не просто победить, а даже разгромить соперника.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.92, на ничью — 4.10, на гостей — 2.09.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Минчане не смогут оказать достойное сопротивление на своём льду.

    Альтернативный прогноз: Обе команды выдали результативную серию плей-офф весной текущего года. В предстоящем матче тенденция продолжится.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.09.

    Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.21.

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    «Динамо» Мн — СКА: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на хоккей. СКА одержит легкую победу?
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