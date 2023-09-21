ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Варрен Заир-ЭмериЮные смешные голоса. Ламин Ямаль, Варрен Заир-Эмери и еще 22 молодых игрока, которые возьмут штурмом ЛЧ 2023/24 Марк ван Боммел«Барселона» вернулась? Ван Боммел и «Антверпен» проверят, так ли это Эрлинг Холанн«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда» 3:1. Онлайн
    Все новости спорта

    «Куньлунь» разберется еще с одной дальневосточной командой

    «Адмирал» — «Куньлунь». Ставка и прогноз (к. 2.61) на хоккейный матч КХЛ 21 сентября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Адмирал Прогнозы на Куньлунь Ред Стар
    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Куньлунь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейк Челиос
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 21 сентября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 21 Сентября 2023 года

    «Адмирал»

    Еще перед началом нового сезона было понятно, что «Адмирал» ждет сложнейшая кампания. И на старте регулярного чемпионата это подтверждается. После 6 матчей клуб из Владивостока занимает 11-место в конференции с 4 набранными баллами.

    В плане завоевания очков «Адмирал» остается вторым по слабине на Востоке, а его многострадальная атака — 15 заброшенных шайб — входит в пятерку худших в конференции.

    Самой заметной персоной в нападении в составе «Адмирала» является Даниил Гутик. В активе 22-летнего форварда 7 очков в шести встречах (3+4). Вторым в списке клубных бомбардиров оказался Павел Шэн (2+3).

    Все прогнозы на КХЛ

    К матчу с «Куньлунем» команда Леонида Тамбиева подходит с серией из трех гостевых поражений. Так, на чужой территории «Адмирал» проиграл «Торпедо» (1:3), «Авангарду» (3:4 ОТ) и «Барысу» (3:4).

    «Куньлунь»

    После сумасшедшего начала сезона в жизни «Куньлуня» стало меньше красок. А все потому что его соперниками последней недели были клубы из категории фаворитов, с которыми пекинцы ожидаемо не справились.

    Из-за цикла поражений мытищинские китайцы опустились на пятое место на Западе с 10 очками после девяти матчей, что для них по-прежнему считается роскошью. За этот период «Куньлунь» забросил 20 шайб при 25 пропущенных.

  • Победная серия «Динамо» Москва, первые очки Мичкова в «Сочи», пять подряд поражений СКА
  • КХЛ 2023/24: обзор третьей игровой недели
  • 18/09/2023

    • Если атакующую статистику можно назвать неплохой, то цифры в обороне настораживают. Сейчас защита «Куньлуня» входит в тройку худших на Западе. Очевидно, что если бы не вратари «Ред Стар», с их 30+ спасениями, ситуация была бы хуже.

    В период с 12 по 16 сентября «Куньлунь» дважды проиграл «Локомотиву» (1:2, 0:4) и был разгромлен «Торпедо» (2:5). В начале этой недели пекинцы осуществили удачный выезд на территорию «Амура», у которого вырвали победу в серии буллитов (2:1 Б).

    Коэффициенты

    На победу «Адмирала» букмекеры дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.00, а на победу «Куньлуня» — 2.95.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    Ужасная серия «Куньлуня» наконец-то была прервана. После цикла матчей против сильнейших команд Запада пекинцы вернулись к победам в игре со схожем по уровню соперником. Если китайский коллектив сумел одержать победу над «Амуром», то с проблемным «Адмиралом», который не выигрывает в трех встречах подряд, от также справится.

    Ставка

    Конечно, хозяева предстоящего матча сделают акцент на обороне, из-за чего пострадает общая результативность, но даже это не убережет их от потери очков. Наши прогноз и ставка — «Куньлунь» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.61.

    В качестве альтернативного варианта вполне логично рассмотреть ставку — «Куньлунь» победит в матче. На это дается коэффициент 2.21.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Фернандес — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Жабер — Паркс
  • Теннис
  • Сегодня в 00:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Костюк — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 01:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Урал — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  3.01
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лилль — Олимпия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо Мн — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Адмирал» — «Куньлунь»: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Куньлунь» разберется еще с одной дальневосточной командой
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры