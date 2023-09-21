В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 21 сентября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адмирал»

Еще перед началом нового сезона было понятно, что «Адмирал» ждет сложнейшая кампания. И на старте регулярного чемпионата это подтверждается. После 6 матчей клуб из Владивостока занимает 11-место в конференции с 4 набранными баллами.

В плане завоевания очков «Адмирал» остается вторым по слабине на Востоке, а его многострадальная атака — 15 заброшенных шайб — входит в пятерку худших в конференции.

Самой заметной персоной в нападении в составе «Адмирала» является Даниил Гутик. В активе 22-летнего форварда 7 очков в шести встречах (3+4). Вторым в списке клубных бомбардиров оказался Павел Шэн (2+3).

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К матчу с «Куньлунем» команда Леонида Тамбиева подходит с серией из трех гостевых поражений. Так, на чужой территории «Адмирал» проиграл «Торпедо» (1:3), «Авангарду» (3:4 ОТ) и «Барысу» (3:4).

«Куньлунь»

После сумасшедшего начала сезона в жизни «Куньлуня» стало меньше красок. А все потому что его соперниками последней недели были клубы из категории фаворитов, с которыми пекинцы ожидаемо не справились.

Из-за цикла поражений мытищинские китайцы опустились на пятое место на Западе с 10 очками после девяти матчей, что для них по-прежнему считается роскошью. За этот период «Куньлунь» забросил 20 шайб при 25 пропущенных.

Если атакующую статистику можно назвать неплохой, то цифры в обороне настораживают. Сейчас защита «Куньлуня» входит в тройку худших на Западе. Очевидно, что если бы не вратари «Ред Стар», с их 30+ спасениями, ситуация была бы хуже.

В период с 12 по 16 сентября «Куньлунь» дважды проиграл «Локомотиву» (1:2, 0:4) и был разгромлен «Торпедо» (2:5). В начале этой недели пекинцы осуществили удачный выезд на территорию «Амура», у которого вырвали победу в серии буллитов (2:1 Б).

Коэффициенты

На победу «Адмирала» букмекеры дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.00, а на победу «Куньлуня» — 2.95.

Прогноз

Ужасная серия «Куньлуня» наконец-то была прервана. После цикла матчей против сильнейших команд Запада пекинцы вернулись к победам в игре со схожем по уровню соперником. Если китайский коллектив сумел одержать победу над «Амуром», то с проблемным «Адмиралом», который не выигрывает в трех встречах подряд , от также справится.

Ставка

Конечно, хозяева предстоящего матча сделают акцент на обороне, из-за чего пострадает общая результативность, но даже это не убережет их от потери очков. Наши прогноз и ставка — «Куньлунь» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.61.

В качестве альтернативного варианта вполне логично рассмотреть ставку — «Куньлунь» победит в матче. На это дается коэффициент 2.21.