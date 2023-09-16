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    «Авангард» преподаст мастер-класс своему сопернику?

    «Авангард» — «Нефтехимик». Ставка (к. 1.94), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 16 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Нефтехимик»
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    «Авангард»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Джи Драйв Арене» 16 сентября. «Авангард» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Авангард»

    «Авангард» на старте прошлого сезона буксовал изрядно, и были определённые сомнения, что омичи смогут достичь какого-то вменяемого результата во главе с Рябыкиным.

    Все это накладывалось на открытие новой арены, намеченной на 1 октября прошлого года, поэтому стечение обстоятельств и неудовлетворительные результаты клуба в первые месяцы регулярного чемпионата вынудили менеджмент клуба распрощаться с Дмитрием и пригласить на его место Михаил Кравеца.

    Ставка на не очень статусного тренера сыграла и продолжает играть в новом сезоне. За пять стартовых встреч «ястребы» проиграли только один матч «Амуру» (1:5).

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    Перед домашним поединком с неубедительным «Нефтехимиком» настроение у хозяев должно быть соответствующее.

    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» не может претендовать на лавры клуба, который на постоянной основе может бороться за выход в плей-офф, поскольку уровень состава и его глубина оставляют желать лучшего.

    При этом традиция крайне плохо начинать регулярный чемпионат становится для татарстанского клуба практически регулярной. В прошлом году коллективу Леонтьева потребовалось десять (!) раз проиграть, чтобы наконец-то почувствовать вкус победы. На старте нынешнего чемпионата хватило всего трех проигранных матчей.

    В единственном выигранном матче из пяти сыгранных встреч с начала сентября «Нефтехимик» смог одолеть «Автомобилист» с футбольным счетом 1:0.

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    Перед игрой с «Авангардом» на выезде у приезжего коллектива откровенно мало шансов, хотя бы зацепиться за ничью в основное время матча.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.52, на ничью — 4.00, на гостей — 4.90.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева сильнее по всем параметрам, а на своем льду они будут ещё и максимально мотивированными.

    Альтернативный прогноз: Встреча вполне может завершиться обилием голов.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.94.

    Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.15.

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    «Авангард» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Авангард» преподаст мастер-класс своему сопернику?
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