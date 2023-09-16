В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Джи Драйв Арене» 16 сентября. «Авангард» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

«Авангард» на старте прошлого сезона буксовал изрядно, и были определённые сомнения, что омичи смогут достичь какого-то вменяемого результата во главе с Рябыкиным.

Все это накладывалось на открытие новой арены, намеченной на 1 октября прошлого года, поэтому стечение обстоятельств и неудовлетворительные результаты клуба в первые месяцы регулярного чемпионата вынудили менеджмент клуба распрощаться с Дмитрием и пригласить на его место Михаил Кравеца.

Ставка на не очень статусного тренера сыграла и продолжает играть в новом сезоне. За пять стартовых встреч «ястребы» проиграли только один матч «Амуру» (1:5).

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Перед домашним поединком с неубедительным «Нефтехимиком» настроение у хозяев должно быть соответствующее.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» не может претендовать на лавры клуба, который на постоянной основе может бороться за выход в плей-офф, поскольку уровень состава и его глубина оставляют желать лучшего.

При этом традиция крайне плохо начинать регулярный чемпионат становится для татарстанского клуба практически регулярной. В прошлом году коллективу Леонтьева потребовалось десять (!) раз проиграть, чтобы наконец-то почувствовать вкус победы. На старте нынешнего чемпионата хватило всего трех проигранных матчей.

В единственном выигранном матче из пяти сыгранных встреч с начала сентября «Нефтехимик» смог одолеть «Автомобилист» с футбольным счетом 1:0.

Перед игрой с «Авангардом» на выезде у приезжего коллектива откровенно мало шансов, хотя бы зацепиться за ничью в основное время матча.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.52, на ничью — 4.00, на гостей — 4.90.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева сильнее по всем параметрам, а на своем льду они будут ещё и максимально мотивированными.

Альтернативный прогноз: Встреча вполне может завершиться обилием голов.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.94.

Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.15.