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    Лидер Востока предложит «Салавату» открытый хоккей

    «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Ставка и прогноз (к. 1.98) на хоккейный матч КХЛ 11 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг
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    Егор Яковлев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Уфа-Арене» 11 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 11 Сентября 2023 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Салават Юлаев»

    Пока «Салават Юлаев» идет по дистанции без нареканий: разбирается с клубами послабее и пытается выглядеть не хуже команд посерьезнее. В Восточной конференции уфимцы заняли промежуточное шестое место с 4 очками после трех встреч.

    За этот период «Салават Юлаев» забросил 9 шайб при 6 пропущенных, при этом четырежды в составе уфимцев отличился Александер Хмелевский (4+0). Пока все три матча команда Виктора Козлова провела в гостях, но чужой каток ее почти не смущает.

    Коэффициенты матча Салават Юлаев — Металлург Мг

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    На первую игру сезона «Салават» прибыл в Астану, где по ходу встречи сумел обеспечить себе преимущество в 3 шайбы над «Барысом». Но собственная неосмотрительность чуть не привела к потере форы. И все же матч удалось довести до победы (3:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Первое и пока единственное поражение «Салават Юлаев» потерпел на льду «Автомобилиста» (1:2), показав при этом достойную игру, а последний матч — матч с «Ладой» — закончился крупной победой уфимцев. Сам вечер превратился в бенефис Хмелевского, который оформил хет-трик.

    «Металлург» Мг

    Четыре матча — три победы и еще одна ничья в основное время — с такими результатами «Металлург» Мг вошел в новый сезон, благодаря чему он возглавляет Восточную конференцию с 7 очками, опережая «Автомобилист» по разнице забитых и пропущенных.

    В четырех встречах «Металлург» Мг забросил 15 шайб. В Восточной половине лиги сейчас только «Ак Барс» имеет показатель выше — 16. Среди ведущих форвардов «Магнитки» стоит выделить Никиту Михайлиса. Новичок, пришедший из «Барыса», идеально вписался в систему Андрея Разина и является лидером по очкам (3+1).

    Единственный промах на старте кампании «Металлург» Мг допустил в уральском дерби на льду «Автомобилиста», где, оформив минимальное преимущество в третьем периоде, пропустил шайбу за 5 минут до конца встречи, а затем получил еще одну на 18-й секунде овертайма (2:3 ОТ).

    После того матча магнитогорцы не знали бед. В трех встречах они забросили 11 шайб и успели ошарашить пару топ-соперников. В частности, команда Разина разобрала ЦСКА (4:2) и «Динамо» Москва (5:4), а вдогонку обыграла «Витязь» (4:3).

    Коэффициенты

    На победу «Салавата Юлаева» букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью — 4.35, а на победу «Металлурга» Мг — 2.79.

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    Прогноз

    При Андрее Разине «Металлург» Мг расцвел. Команде не только удается добиваться хороших результатов, но и играть в атакующий хоккей с быстрыми переходами и завершением. Такой стиль «Магнитка» не стесняется навязывать всем, с кем встречается на льду. То же самое ждет и «Салават».

    Но уфимцы в их текущей форме не будут против сразиться с гостями на скоростях. Зрителей при этом ждет яркая, динамичная игра, которая легко пробьет верх.

    Ставка

    Минимум 4 шайбы забрасывали магнитогорцы в трех последних матчах. Пока они на ходу, данная статистика будет дополняться. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.14.

    Как уже было упомянуто, на этом этапе регулярки у команды Разина нет проблем ни с игрой впереди, ни с умением развивать или удерживать собственное преимущество, поэтому наш альтернативный прогноз — «Металлург» Мг победит с форой 0 за 2.10.

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    «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 11.09.2023. Прогнозы на хоккей. Лидер Востока предложит «Салавату» открытый хоккей
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