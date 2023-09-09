В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 9 сентября. Начало встречи — в 13:30 мск. «Сибирь» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

Учитывая перемены в межсезонье, старт нового чемпионата «Сибирь» может назвать удачным. Да, стопроцентного показателя по очкам она не добилась, но 4 набранных балла и шестая строчка на Востоке — неплохой промежуточный результат.

Единственное поражение подстерегло «Сибирь» в дебюте регулярки, в матче с «Авангардом» в Омске. Будь команда Дэвида Немировского чуть устойчивее, смогла бы сохранить превосходство, но хозяева «G-Drive Арены» уж очень хотели выиграть, поэтому сибирякам пришлось смириться (1:2).

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Соперником «Сибири» в двух следующих матчах оказался «Барыс». Обе победы дались команде Немировского с большим трудом. Дважды новосибирцы не смогли уложиться в основное время, закрывать вопрос с исходом нужно было либо в овертайме, либо по буллитам.

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В игре 4 сентября «Сибирь» смогла оживить саму себя после безнадежных 0:3, а затем поставить точку стараниями Тревора Мерфи в овертайме (5:4 ОТ). Вторая встреча, прошедшая в Новосибирске, оказалась скромнее, в ней нули сохранялись вплоть до послематчевых бросков, в которых все решил Тэйлор Бек (1:0 Б).

«Автомобилист»

После трех матчей «Автомобилист» остается одним из лучших в Восточной конференции. Наряду с «Металлургом» Мг он имеет 5 очков и занимает второе место, уступая магнитогорцам по разнице шайб.

С «Магниткой» команда Николая Заварухина встретилась в дебютном матче сезона, в котором были качели в обе стороны, а закончилось все спасением ничьей благодаря Бруксу Мэйсеку и победной шайбой Джесси Блэйкера в овертайме (3:2 ОТ).

Еще с одной серьезной командой «Автомобилист» пересекся двумя днями позже. На «Уралец-Арену» заглянул «Салават Юлаев». Игра против уфимцев не стала изобиловать заброшенными шайбами, результативных действий Анатолия Голышева оказалось достаточным для победы с минимальным перевесом (2:1).

Первое поражение настигло «Автомобилист» за пределами родного катка, что с екатеринбуржцами случается часто. Но даже во встрече с «Авангардом» в Омске гости явно не были хуже соперника — такая же достойная игра и хорошая реализация (8.7%). Правда, поражения в овертайме (2:3 ОТ) это не помогло избежать.

Коэффициенты

Победу «Сибири» букмекеры рассматривают за 2.33, на ничью дают коэффициент 4.00, а на победу «Автомобилиста» — 2.56.

Прогноз

На старте сезона «Сибирь» выдала неплохую базу — две победы в трех встречах и достойный матч с «Авангардом», который закончился поражением. Но во многом команда Дэвида Немировского смогла достичь таких результатов благодаря везению, в то время как в игре с «Автомобилистом» нужно нечто большее.

Екатеринбуржцы лишились одного балла в недавнем матче, но все равно произвели хорошее впечатление. Что касается субботней встречи, то, несмотря на фактор выездной игры, гости могут побороться за очередную победу еще с одним непростым соперником .

Ставка

Матч между «Сибирью» и «Автомобилистом» видится, как противостояние двух схожих команд, но с небольшим перевесом второй. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит в матче за 1.98.

Ни одна встреча команды Николая Заварухина на старте чемпионата не завершалась высокой результативностью, 4 шайбы — лимит, который пока не превышался. Поэтому наш альтернативный прогноз — тотал меньше 4.5 за 2.17.