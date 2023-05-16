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    «Даллас» — «Сиэтл». Прогноз, ставка на матч плей-офф НХЛ, 16 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Сиэтл»
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    «Даллас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 16 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Даллас» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 16 Мая 2023 года
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    «Даллас»

    «Даллас» снова уступил в игре на территории соперника, хотя в целом по развитию матча совершенно ничем не уступал сопернику.

    Дебур постарался сыграть в нестандартный хоккей, который заключался в угадывании направления атак соперника, но не получилось, а когда «Сиэтл» забросил четвертую шайбу в поединке, то все уже стало ясно.

    Не выручили и лидеры «звезд», которые в этот вечер находились в тени, но и соперник их хорошо прикрыл.

    Все прогнозы на НХЛ

    Кубкового опыта у «Старз» все же больше, чем у клуба, которому идет только второй год существования, поэтому клуб из Техаса видится более явным претендентом на победу в этом матче.

    «Сиэтл»

    «Сиэтл» не сдается и добрался до второй по счету семи матчевой серии, в которой ещё ничего не решено.

    С такими трудозатратами сложно оставаться в свежести к нынешнему момент времени, но «Сиэтл» старается.

    В шестой игре серии подопечные Хэкстола выиграли по совокупности факторов, поэтому победа случилась абсолютно заслуженная.

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    Видно, что клубу из одноименного города тяжело физически и лидеры клуба проседают именно по этому показателю, но на седьмой матч серии у них сил хватит, поскольку от его исходит зависит судьба сезона.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.78, на гостей — 3.62.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева будут играть более убедительно, поэтому победа останется за ними.

    Альтернативный прогноз: В матче не будет много голов, поскольку цена ошибки необычайно высока.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.90.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.04.

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    «Даллас» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 16.05.2023. Прогнозы на хоккей. «Даллас» оформит путевку в финал конференции?
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