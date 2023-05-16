«Даллас»
«Даллас» снова уступил в игре на территории соперника, хотя в целом по развитию матча совершенно ничем не уступал сопернику.
Дебур постарался сыграть в нестандартный хоккей, который заключался в угадывании направления атак соперника, но не получилось, а когда «Сиэтл» забросил четвертую шайбу в поединке, то все уже стало ясно.
Не выручили и лидеры «звезд», которые в этот вечер находились в тени, но и соперник их хорошо прикрыл.
Кубкового опыта у «Старз» все же больше, чем у клуба, которому идет только второй год существования, поэтому клуб из Техаса видится более явным претендентом на победу в этом матче.
«Сиэтл»
«Сиэтл» не сдается и добрался до второй по счету семи матчевой серии, в которой ещё ничего не решено.
С такими трудозатратами сложно оставаться в свежести к нынешнему момент времени, но «Сиэтл» старается.
В шестой игре серии подопечные Хэкстола выиграли по совокупности факторов, поэтому победа случилась абсолютно заслуженная.
Видно, что клубу из одноименного города тяжело физически и лидеры клуба проседают именно по этому показателю, но на седьмой матч серии у них сил хватит, поскольку от его исходит зависит судьба сезона.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.78, на гостей — 3.62.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева будут играть более убедительно, поэтому победа останется за ними.
Альтернативный прогноз: В матче не будет много голов, поскольку цена ошибки необычайно высока.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.90.
Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.04.