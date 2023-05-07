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    «Каролина» грохнет «Нью-Джерси» и доведет серию до трех побед

    «Нью-Джерси» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 2.14) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 7 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Каролина»
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    Мартин Нечас
    В третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Нью-Джерси» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 7 мая. Начало встречи — в 22:30 мск. «Нью-Джерси» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 07 Мая 2023 года
    Нью-Джерси
  • Кубок Стэнли
    •  Нью-Джерси 22:30 Каролина Каролина
  • Кубок Стэнли
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    «Нью-Джерси»

    После семи бомбических матчей с «Рейнджерс» «Нью-Джерси» скис. В двух подряд гостевых матчах он устроился на крупные поражения — 1:5, 1:6. При этом ни разу соперник не выдал ничего сверхгениального, просто «Девилз» начали сбоить в защите.

    Если в первом матче «Нью-Джерси» моментально устроился на 0:2, то во втором продержался без пропущенных всю стартовую двадцатиминутку. Таймер самоуничтожения отсчитал до нуля только после первого перерыва.

    Во вторых двадцати «Девилз» получили четыре гола, а перед заключительным периодом сменили кипера и даже вонзили одну шайбу. Первый в плей-офф результативный балл подрезал Майлз Вуд. На этом активность «Джерси» себя исчерпала.

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    За три периода гости из Ньюарка нанесли 29 бросков в створ, реализация которых составила ничтожные 3.45%. Больше было работы у вратарей «Нью-Джерси» — Акиры Шмида и Витека Ванечека. На двоих они собрали 29 сэйвов (82.86%).

    «Каролина»

    На своей территории «Каролина» откатала почти идеальные матчи, в которых у «Джерси» не оставалось шансов на сенсацию — 5:1, 6:1. Высокая реализация и каменная оборона раздробили соперника на мелкие осколки.

    Первый период второй встречи на «PNC-арене» «Каролина» начала с двух удалений. Но к игре в меньшинстве подошла с холодным расчетом и не пропустила. Правда, забить в стартовых двадцати тоже не удалось.

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    • Зато с первых мгновений второго периода «Каролина» пошла вразнос. Киллер-мод врубил Йеспери Котканиеми, который к четвертой минуте оформил дубль. Позже Джордан Стаал и Мартин Нечас довели счет до позорного — 4:0. В третьем периоде соперник огрызнулся, но за это «Кейнс» наказали еще двумя шайбами.

    Очередной плей-офф матч команда Рода Бриндамора затащила за счет ядерной реализации. В три периода встречи 6 мая «Харрикейнз» вместили 35 бросков в створ, 17.14% из которых стали убийственными для киперов гостей.

    Коэффициенты

    На «Нью-Джерси» букмекеры дают коэффициент 2.28, на ничью — 4.42, на «Каролину» — 2.85.

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    Прогноз

    Несмотря на две бездарные игры в гостях, дома предматчевые расклады говорят в пользу «Нью-Джерси». Но будут ли котировки соответствовать действительности? Кажется, нет. «Каролина» в четвертьфинале приближается к своему прайму, а «Девилз», вероятно, уже не вывозят плей-офф после тяжелейшей серии с «Рейнджерс».

    Ставка

    Фактор домашней игры вряд ли поможет «Нью-Джерси» на фоне такой мощной команды Бриндамора. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит в матче за 2.14.

    В двух предыдущих встречах «Харрикейнз» всадили 11 голов в сумме, поэтому и третья попытка должна пробивать тотал «больше». Наш альтернативный прогноз — «Каролина» победит + ТБ 4.5 за 2.95.

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    «Нью-Джерси» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 07.05.2023. Прогнозы на хоккей. «Каролина» грохнет «Нью-Джерси» и доведет серию до трех побед
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