ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Спартак»Финишная прямая РПЛ. ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» в битве за серебро «Адмирал» в плей-оффСенсационный «Адмирал», крутая «Сибирь» и еще 5 запоминающихся моментов сезона КХЛ Мартин Эдегор«Арсенал» выместил злость на «Челси» и вернулся на вершину таблицы АПЛ
  • 09:33
    • «ПСЖ» отстранил Месси на две недели в связи с несогласованной поездкой в Саудовскую Аравию
  • 12:19
    • КХЛ назвала претендентов на приз лучшему вратарю сезона
  • 11:49
    • РПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку апреля
  • 10:33
    • Правительство РФ упростило получение Fan ID для детей, инвалидов и пенсионеров
  • 09:43
    • «ПСЖ» решил не продлевать контракт с Месси
    Все новости спорта

    «Флориде» хватит мощностей на очередную гостевую победу

    «Торонто» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.58) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 5 мая 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Торонто Мэйпл Лифс Прогнозы на Флориду Пантерз
    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Флорида»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Картер Верхаге
    Во втором матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Торонто» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 5 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 05 Мая 2023 года
    Торонто
  • Кубок Стэнли
    •  Торонто 02:00 Флорида Флорида
  • Кубок Стэнли
    •

    «Торонто»

    Свой первый почти за 20 лет четвертьфинал Кубка канадцы начали бездарно. На домашней площадке «Торонто» срезался «Флориде» (2:4), в матче, где имел заметное превосходство, но занимался постоянным отыгрышем.

    К 7-й минуте второго периода «Лифс» устроились на 0:2. И только после этого начали шевеления. Спустя минуту после второго панча одну шайбу отыграл Мэттью Низ, вонзив свой первый гол в плей-офф, а восстановил нулевую разницу Майкл Бантинг, который также не забивал ранее.

    Увы, стараний теневых героев Онтарио не хватило. Главная атакующая сила «Лифс» по-прежнему молчала, а «Флорида» ввалила еще две шайбы. Сил на новый камбэк в лайв-режиме у команды Шелдона Кифа не осталось.

    Все прогнозы на НХЛ

    Как было упомянуто выше, в этой встрече «Торонто» имел значительное превосходство по броскам в створ (36:28), но подвела реализация (5.56%). Илья Самсонов отразил 24 удара «Пантерз» (85.71%).

    «Флорида»

    С трудом прошедшая кубковую квалификацию «Флорида» оттарабанила семь матчей с «Бостоном» и продолжила удивлять в четвертьфинале. Раунд с «Мэйпл Лифс» она начала с гостевой победы — 4:2.

    Несмотря на уверенный итоговый счет, «Пантерз» по ходу игры пришлось справиться с серией трудных моментов. К примеру, в стартовых двадцати «Флорида» откатала 4 подряд минуты в меньшинстве. Но затем смогла забить.

  • Долгожданный четвертьфинал для «Торонто», позор «Бостона», вылет «Колорадо»
  • Кубок Стэнли: обзор событий прошлой недели
  • 01/05/2023

    • На 9-й минуте первую в Кубке Стэнли-2022/23 шайбу влепил Ник Казинс. Во втором периоде команда Пола Мориса удвоила гандикап голом Сэма Беннета, но прожгла фору за 6 минут. В течение этого отрезка она пропустила двоечку.

    Вновь вырваться вперед, а затем добить «Торонто» помогли голы Картера Верхаге и Брандона Монтора, на которые гостей стабильно выводили Барков и Ткачук, выстругавший хет-трик из ассистов. Мегаобъем работы выполнил и Сергей Бобровский. Россиянин выдал 34 сэйва (94.44%).

    Коэффициенты

    На «Торонто» букмекеры дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.70, а на «Флориду» — 3.20.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    Кажется, «Торонто» был шокирован такой дерзостью «Флориды», из-за чего даже при 2:2 не смог качнуть игру в свою пользу. «Пантерз» в очередной раз взяли верх благодаря ведущим хоккеистам, которые уничтожили «Бостон», а Бобровский снова выдал близкую к идеалу игру в воротах.

    Если команда Мориса сохранит такой заряд на второй матч, то сможет добиться максимально успеха перед высадкой в Санрайзе. Ради этого она готова порвать «Торонто», у которого проблем в обороне не убавилось.

    Ставка

    «Пантерз» крайне важно откатать матч с традиционно хорошей реализацией, а у их ворот в нужные моменты спасет кипер, для которого тащить сольно вошло в норму. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит с форой 0 за 2.58.

    В качестве альтернативы для ставки можно выбрать вариант — «Флорида» победит в матче с коэффициентом 2.61.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Металлист
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пегула — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Урал — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Алькарас — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ювентус — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аталанта — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Салернитана — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сампдория — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Валенсия — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Свентек — Мартич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Штутгарт — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торонто» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 05.05.2023. Прогнозы на хоккей. «Флориде» хватит мощностей на очередную гостевую победу
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры