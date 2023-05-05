Во втором матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Торонто» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 5 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Свой первый почти за 20 лет четвертьфинал Кубка канадцы начали бездарно. На домашней площадке «Торонто» срезался «Флориде» (2:4), в матче, где имел заметное превосходство, но занимался постоянным отыгрышем.

К 7-й минуте второго периода «Лифс» устроились на 0:2. И только после этого начали шевеления. Спустя минуту после второго панча одну шайбу отыграл Мэттью Низ, вонзив свой первый гол в плей-офф, а восстановил нулевую разницу Майкл Бантинг, который также не забивал ранее.

Увы, стараний теневых героев Онтарио не хватило. Главная атакующая сила «Лифс» по-прежнему молчала, а «Флорида» ввалила еще две шайбы. Сил на новый камбэк в лайв-режиме у команды Шелдона Кифа не осталось.

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Как было упомянуто выше, в этой встрече «Торонто» имел значительное превосходство по броскам в створ (36:28), но подвела реализация (5.56%). Илья Самсонов отразил 24 удара «Пантерз» (85.71%).

«Флорида»

С трудом прошедшая кубковую квалификацию «Флорида» оттарабанила семь матчей с «Бостоном» и продолжила удивлять в четвертьфинале. Раунд с «Мэйпл Лифс» она начала с гостевой победы — 4:2.

Несмотря на уверенный итоговый счет, «Пантерз» по ходу игры пришлось справиться с серией трудных моментов. К примеру, в стартовых двадцати «Флорида» откатала 4 подряд минуты в меньшинстве. Но затем смогла забить.

На 9-й минуте первую в Кубке Стэнли-2022/23 шайбу влепил Ник Казинс. Во втором периоде команда Пола Мориса удвоила гандикап голом Сэма Беннета, но прожгла фору за 6 минут. В течение этого отрезка она пропустила двоечку.

Вновь вырваться вперед, а затем добить «Торонто» помогли голы Картера Верхаге и Брандона Монтора, на которые гостей стабильно выводили Барков и Ткачук, выстругавший хет-трик из ассистов. Мегаобъем работы выполнил и Сергей Бобровский. Россиянин выдал 34 сэйва (94.44%).

Коэффициенты

На «Торонто» букмекеры дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.70, а на «Флориду» — 3.20.

Прогноз

Кажется, «Торонто» был шокирован такой дерзостью «Флориды», из-за чего даже при 2:2 не смог качнуть игру в свою пользу. «Пантерз» в очередной раз взяли верх благодаря ведущим хоккеистам, которые уничтожили «Бостон», а Бобровский снова выдал близкую к идеалу игру в воротах.

Если команда Мориса сохранит такой заряд на второй матч, то сможет добиться максимально успеха перед высадкой в Санрайзе . Ради этого она готова порвать «Торонто», у которого проблем в обороне не убавилось.

Ставка

«Пантерз» крайне важно откатать матч с традиционно хорошей реализацией, а у их ворот в нужные моменты спасет кипер, для которого тащить сольно вошло в норму. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит с форой 0 за 2.58.

В качестве альтернативы для ставки можно выбрать вариант — «Флорида» победит в матче с коэффициентом 2.61.