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    «Лос-Анджелес» сравняет счет в серии?

    «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон». Прогноз, ставка на матч плей-офф НХЛ, 30 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»
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    «Лос-Анджелес»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Crypto.com Арене» 30 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» откровенно провалился в пятом матче серии, и это несмотря на то, что Вудкрофт в ворота снова выпустил Скиннера, который накосячил по серии уже достаточное количество раз. «Кингз» откровенно не вышли на лед, поэтому винить себя в таком провале они могут лишь себя самих.

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    В шестом матче будет предельно тяжело, несмотря на то, что матч будет проходить на родном льду. «Нефтяники» почувствовали слабость соперника и будут давить даже в гостях.

    Маклеллану нужно придумывать стратегию на предстоящий матч, поскольку стандартные ходы будут пресекаться на корню.

    «Эдмонтон»

    «Эдмонтон» наконец-то показал ту игру, которую от него ждали, и по делу «раздел» калифорнийский клуб в последнем матче серии на своем льду.

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    Не сказать, что игру сделали лидеры и звезды клуба, но приложили руку уж точно. Канадский клуб был максимально настырен по всему периметру площадки, поэтому потери шайбы «Лос-Анджелесом» очень даже вынужденные.

    Канадский коллектив не будет все отставлять на седьмой матч и постарается закончить игру в шестом поединке на выезде.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.17, на ничью — 4.58, на гостей — 2.08.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяев не хватит на шестой матч серии, и «Эдмонтон» заберёт себе выездной матч.

    Альтернативный прогноз: Предположим, что большинство голов будет заброшено во второй трети матча.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.08.

    Альтернативная ставка: «Самый результативный период — 2» с коэффициентом 3.15.

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    «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Лос-Анджелес» сравняет счет в серии?
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