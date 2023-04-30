В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Crypto.com Арене» 30 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» откровенно провалился в пятом матче серии, и это несмотря на то, что Вудкрофт в ворота снова выпустил Скиннера, который накосячил по серии уже достаточное количество раз. «Кингз» откровенно не вышли на лед, поэтому винить себя в таком провале они могут лишь себя самих.

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В шестом матче будет предельно тяжело, несмотря на то, что матч будет проходить на родном льду. «Нефтяники» почувствовали слабость соперника и будут давить даже в гостях.

Маклеллану нужно придумывать стратегию на предстоящий матч, поскольку стандартные ходы будут пресекаться на корню.

«Эдмонтон»

«Эдмонтон» наконец-то показал ту игру, которую от него ждали, и по делу «раздел» калифорнийский клуб в последнем матче серии на своем льду.

Не сказать, что игру сделали лидеры и звезды клуба, но приложили руку уж точно. Канадский клуб был максимально настырен по всему периметру площадки, поэтому потери шайбы «Лос-Анджелесом» очень даже вынужденные.

Канадский коллектив не будет все отставлять на седьмой матч и постарается закончить игру в шестом поединке на выезде.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.17, на ничью — 4.58, на гостей — 2.08.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяев не хватит на шестой матч серии, и «Эдмонтон» заберёт себе выездной матч.

Альтернативный прогноз: Предположим, что большинство голов будет заброшено во второй трети матча.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.08.

Альтернативная ставка: «Самый результативный период — 2» с коэффициентом 3.15.