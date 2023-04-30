«Лос-Анджелес»
«Лос-Анджелес» откровенно провалился в пятом матче серии, и это несмотря на то, что Вудкрофт в ворота снова выпустил Скиннера, который накосячил по серии уже достаточное количество раз. «Кингз» откровенно не вышли на лед, поэтому винить себя в таком провале они могут лишь себя самих.
Коэффициенты матча Ак Барс — ЦСКА
В шестом матче будет предельно тяжело, несмотря на то, что матч будет проходить на родном льду. «Нефтяники» почувствовали слабость соперника и будут давить даже в гостях.
Маклеллану нужно придумывать стратегию на предстоящий матч, поскольку стандартные ходы будут пресекаться на корню.
«Эдмонтон»
«Эдмонтон» наконец-то показал ту игру, которую от него ждали, и по делу «раздел» калифорнийский клуб в последнем матче серии на своем льду.
Не сказать, что игру сделали лидеры и звезды клуба, но приложили руку уж точно. Канадский клуб был максимально настырен по всему периметру площадки, поэтому потери шайбы «Лос-Анджелесом» очень даже вынужденные.
Канадский коллектив не будет все отставлять на седьмой матч и постарается закончить игру в шестом поединке на выезде.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.17, на ничью — 4.58, на гостей — 2.08.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяев не хватит на шестой матч серии, и «Эдмонтон» заберёт себе выездной матч.
Альтернативный прогноз: Предположим, что большинство голов будет заброшено во второй трети матча.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.08.
Альтернативная ставка: «Самый результативный период — 2» с коэффициентом 3.15.