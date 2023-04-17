В первом матче финала Кубка Гагарина «Ак Барс» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 17 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Если отмотать хронологию к осенней части регулярки, то там у «Ак Барса» было все грустно, мрачно и моментами бесперспективно. Со своим составом премиум-класса Казань рухнула на седьмую строчку и сменила коуча.

Переломный момент в сезоне случился после второй отставки и великого возвращения к тренерской работе Зинэтулы Билялетдинова. Так, показав бешеную динамику, «Ак Барс» катапультировался на первую строчку, с которой и влетел в плей-офф.

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В Кубке Гагарина Казань закусилась с «Нефтехимиком». Ликвидировать еле ползущего андердога удалось только в шестом матче серии — 4:2, после чего «барсов» ждал по умолчанию вязкий раунд с «Адмиралом». Но и с дальневосточным соперником удалось разобраться за шесть заходов — 4:2.

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Как ни странно, но меньше всего «Ак Барс» провозился с «Авангардом», которого отключил в пятой встрече — 4:1. В 17 плей-офф матчах Казань оформила 12 побед, а самым продуктивным форвардом команды стал Александр Радулов с 15 очками (8+7).

ЦСКА

У финалиста с западного лагеря, как у соперника из Казани, по ходу регулярного сезона вспыхивали проблемные очаги, из-за чего стать лидером конференции математически было невозможно. В итоге «армейцы» вышли в плей-офф со второго места.

В первом раунде ЦСКА бился с «Северсталью», с которой ему традиционно сложно играть. Эта серия дошла до семи матчей. При этом в последнем москвичи горели 0:2, но в режиме ультракамбэка закончили раунд разгромной победой (5:3) и проходом дальше — 4:3.

Такие же нервы команду Сергея Федорова ждали и в серии против «Локомотива», которая сперва развивалась максимально выигрышно, а затем постепенно начала ускользать. Соперники дошли до седьмого матча. В нем «армейцы» смяли Ярославль (5:0) — 4:3.

Финал Запада ЦСКА отбомбил против СКА. Столичный клуб прикончил Питер в шестом матче, а в самой серии были зафиксированы три крупные победы (4:0, 7:3, 3:0). Общий список бомбардиров Кубка Гагарина возглавляют два форварда «армейцев». Первым стал Михаил Григоренко с 21 очком (9+12), вторым является Максим Мамин с 16 баллами (7+9).

Коэффициенты

Победу «Ак Барса» букмекеры рассматривают за 2.80, ничью — за 3.40, а победу ЦСКА — за 2.48.

Прогноз

Обе команды провели тяжелейшие первый и второй раунды плей-офф, но относительно легко откатали финал конференций. Однако в очном заходе представители двух противоборствующих сторон не будут спешить играть на запредельных скоростях и раскачивать встречу так, чтобы голы массово залетали в обоих направлениях.

На «Татнефть-Арене» сойдутся две упорные команды, и, вероятно, сыграют друг против друга максимально сдержанно. При этом шансы на победу равны, фактор домашнего матча едва ли поможет «Ак Барсу» .

Ставка

В Казани команда Сергея Федорова постарается начать серию со своей победы, но так как по воротам она обычно бьет мало, на сверхтотал рассчитывать бессмысленно. Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет + ТМ 5.5 за 2.00.

На льду «Ак Барса» гости предпочтут сыграть в своем стиле: ввалить небольшой пак голов, а затем закрыться, доверившись защите и Рейдеборну. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 за 2.40.