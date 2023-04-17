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    ЦСКА мчит в Казань с целью взять серию под свой контроль

    «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 17 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — ЦСКА
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    Михаил Григоренко
    В первом матче финала Кубка Гагарина «Ак Барс» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 17 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 17 Апреля 2023 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Ак Барс»

    Если отмотать хронологию к осенней части регулярки, то там у «Ак Барса» было все грустно, мрачно и моментами бесперспективно. Со своим составом премиум-класса Казань рухнула на седьмую строчку и сменила коуча.

    Переломный момент в сезоне случился после второй отставки и великого возвращения к тренерской работе Зинэтулы Билялетдинова. Так, показав бешеную динамику, «Ак Барс» катапультировался на первую строчку, с которой и влетел в плей-офф.

    Коэффициенты матча Ак Барс — ЦСКА

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    В Кубке Гагарина Казань закусилась с «Нефтехимиком». Ликвидировать еле ползущего андердога удалось только в шестом матче серии — 4:2, после чего «барсов» ждал по умолчанию вязкий раунд с «Адмиралом». Но и с дальневосточным соперником удалось разобраться за шесть заходов — 4:2.

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    Как ни странно, но меньше всего «Ак Барс» провозился с «Авангардом», которого отключил в пятой встрече — 4:1. В 17 плей-офф матчах Казань оформила 12 побед, а самым продуктивным форвардом команды стал Александр Радулов с 15 очками (8+7).

    ЦСКА

    У финалиста с западного лагеря, как у соперника из Казани, по ходу регулярного сезона вспыхивали проблемные очаги, из-за чего стать лидером конференции математически было невозможно. В итоге «армейцы» вышли в плей-офф со второго места.

    В первом раунде ЦСКА бился с «Северсталью», с которой ему традиционно сложно играть. Эта серия дошла до семи матчей. При этом в последнем москвичи горели 0:2, но в режиме ультракамбэка закончили раунд разгромной победой (5:3) и проходом дальше — 4:3.

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    • Такие же нервы команду Сергея Федорова ждали и в серии против «Локомотива», которая сперва развивалась максимально выигрышно, а затем постепенно начала ускользать. Соперники дошли до седьмого матча. В нем «армейцы» смяли Ярославль (5:0) — 4:3.

    Финал Запада ЦСКА отбомбил против СКА. Столичный клуб прикончил Питер в шестом матче, а в самой серии были зафиксированы три крупные победы (4:0, 7:3, 3:0). Общий список бомбардиров Кубка Гагарина возглавляют два форварда «армейцев». Первым стал Михаил Григоренко с 21 очком (9+12), вторым является Максим Мамин с 16 баллами (7+9).

    Коэффициенты

    Победу «Ак Барса» букмекеры рассматривают за 2.80, ничью — за 3.40, а победу ЦСКА — за 2.48.

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    Прогноз

    Обе команды провели тяжелейшие первый и второй раунды плей-офф, но относительно легко откатали финал конференций. Однако в очном заходе представители двух противоборствующих сторон не будут спешить играть на запредельных скоростях и раскачивать встречу так, чтобы голы массово залетали в обоих направлениях.

    На «Татнефть-Арене» сойдутся две упорные команды, и, вероятно, сыграют друг против друга максимально сдержанно. При этом шансы на победу равны, фактор домашнего матча едва ли поможет «Ак Барсу».

    Ставка

    В Казани команда Сергея Федорова постарается начать серию со своей победы, но так как по воротам она обычно бьет мало, на сверхтотал рассчитывать бессмысленно. Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет + ТМ 5.5 за 2.00.

    На льду «Ак Барса» гости предпочтут сыграть в своем стиле: ввалить небольшой пак голов, а затем закрыться, доверившись защите и Рейдеборну. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 за 2.40.

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    «Ак Барс» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 17.04.2023. Прогнозы на хоккей. ЦСКА мчит в Казань с целью взять серию под свой контроль
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