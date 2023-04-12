В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 12 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» на своем льду не проигрывает уже четыре встречи подряд, но в игре против «Баффало» будет чрезвычайно тяжело, поскольку сопернику нужный очки кровь из носа.

В последнем матче против «Бостона» подопечные Раффа провели качественный матч, но соперник оказался все равно сильнее.

Коллектив из Ньюарка продолжает удерживать третью строчку в восточной конференции, хотя есть реальные шансы забраться уже и на вторую строчку в конференции, а распределение позиций кардинально влияет на сетку плей-офф перед её стартом.

«Баффало»

«Баффало» математически шансов на выход в плей-офф ещё не потерял, но реально туда попасть не видится возможным.

В шести последних поединках «клинки» постарались по полной программе и проиграли только один матч. А в двух последних играх случились победы над лидерами Востока в лице «Каролины» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Сэйбрз» находятся на 10 месте в своей конференции и по потерянным очкам идет вровень с «Нью-Йорк Айлендерс», который располагается на восьмом месте конференции. При должном настрое на остаток сезона гости вполне могут рассчитывать на победу в матче против «Нью-Джерси».

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.83, на ничью — 5.15, на гостей — 3.62.

Прогноз и ставка

Прогноз: В предстоящей встрече «Баффало» вполне может побороться за победу.

Альтернативный прогноз: Игра получится упорной, поэтому овертайм не исключен.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.62.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.