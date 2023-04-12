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    «Баффало» может рассчитывать на победу?

    «Нью-Джерси» — «Баффало». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 12 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Баффало»
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    «Баффало»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 12 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Джерси»

    «Нью-Джерси» на своем льду не проигрывает уже четыре встречи подряд, но в игре против «Баффало» будет чрезвычайно тяжело, поскольку сопернику нужный очки кровь из носа.

    В последнем матче против «Бостона» подопечные Раффа провели качественный матч, но соперник оказался все равно сильнее.

    Коллектив из Ньюарка продолжает удерживать третью строчку в восточной конференции, хотя есть реальные шансы забраться уже и на вторую строчку в конференции, а распределение позиций кардинально влияет на сетку плей-офф перед её стартом.

    «Баффало»

    «Баффало» математически шансов на выход в плей-офф ещё не потерял, но реально туда попасть не видится возможным.

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    В шести последних поединках «клинки» постарались по полной программе и проиграли только один матч. А в двух последних играх случились победы над лидерами Востока в лице «Каролины» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

    «Сэйбрз» находятся на 10 месте в своей конференции и по потерянным очкам идет вровень с «Нью-Йорк Айлендерс», который располагается на восьмом месте конференции. При должном настрое на остаток сезона гости вполне могут рассчитывать на победу в матче против «Нью-Джерси».

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.83, на ничью — 5.15, на гостей — 3.62.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: В предстоящей встрече «Баффало» вполне может побороться за победу.

    Альтернативный прогноз: Игра получится упорной, поэтому овертайм не исключен.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.62.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.

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    «Нью-Джерси» — «Баффало»: прогноз, ставка (3.90), статистика, коэффициенты матча 12.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Баффало» может рассчитывать на победу?
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