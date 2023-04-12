ЦСКА
В текущей серии ЦСКА не всегда был запредельно мощным, но его игрового стиля хватает, чтобы подойти к двери с надписью «Финал Кубка Гагарина» на расстояние одной победы — 3:2.
При этом в двух выигранных встречах из трех ЦСКА презентовал праймовый хоккей и раскрутил реализацию до астрономических по своим меркам показателей. Первый матч премиум-класса состоялся в столице 6 апреля — 4:0.
Коэффициенты матча ЦСКА — СКА
После унылых нулей в стартовом периоде команда Сергея Федорова врезала по две шайбы в следующих двадцатиминутках. Шатаут оформил Адам Рейдеборн, который по ходу игры осилил 26 сэйвов.
Перед повторным визитом в «Ледовый» ЦСКА допустил срезку — 1:3. Нечто подобное могло быть воссоздано и в Питере. В лайве встречи 10 марта москвичи отлетали 0:2, но убийственный камбэк переформатировал игру в уничтожение хозяев — 3:7. Главным хедлайнером матча стал Михаил Григоренко, который вбил хет-трик и сделал ассист, двоечку закинул Константин Окулов.
СКА
В текущей серии питерцы все время исполняли роль догоняющих. В «Ледовом» они были смяты в третьем овертайме первой игры — 2:3 ОТ, после чего добились победы во второй — 2:1.
В дебютном раунде в Москве СКА откатал тухлятину, за которую его заслуженно наказали — 0:4. Во второй случился очередной проблеск результативности и еще одна в серии победа — 3:1.
В упомянутой игре команда Романа Ротенберга пропустила первой, но на 18-й минуте второго периода вонзила две шайбы за 17 секунд. По голу забили Фальковский и Волков. В третьих двадцати столичный гранд добил Бардаков.
Перед выездом в «Ледовый» СКА получил волну хайпа, на которой был готов откатать пятый матч. По ходу встречи Питер лидировал 2:0 уже к 8-й минуте стартового периода. Но дальше команду начало жестко сбоить: она пропустила 5 подряд голов, а сам раунд закончился позором при домашней толпе — 3:7.
Коэффициенты
Победу ЦСКА букмекеры оценивают в 2.39, ничью — в 3.74, а победу СКА — в 2.93.
Прогноз
После победы в Москве переломный момент для питерцев так и не наступил. Крупный влет на своем льду стал жестким панчем для Ротенберга и команды, которая едва ли вывезет серию. ЦСКА едет домой с железной целью выйти в финал.
Ставка
В родных стенах команда Федорова — четко просматриваемый фаворит с великими задачами. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 2.39.
Чтобы окончательно вычеркнуть СКА из плей-офф, хозяевам вновь придется раскочегарить персональную реализацию. Но этот челлендж москвичи уже принимали. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 за 2.00.