ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЛЧ. Тухель против Гвардиолы, реванш для «Наполи», мадридский тест для Лэмпарда Курбан БердыевЗаслуженная пенсия или возвращение в «Рубин»? Почему Бердыев внезапно покинул «Сочи» Оркун КекчюТрансферный дайджест. 4-10 апреля
  • 00:00
    • «Барселона» потеряла очки в матче против «Жироны»
  • 22:17
    • ЦСКА крупно переиграл СКА и вышел вперед в серии
    Все новости спорта

    При домашней публике ЦСКА добьет разваленного соперника

    ЦСКА — СКА. Прогноз и ставка (к. 2.39) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 12 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на СКА
    Прогноз и ставки на ЦСКА — СКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Сергеев
    В шестом матче серии финала Запада ЦСКА будет принимать СКА. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск. ЦСКА — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 12 Апреля 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •

    ЦСКА

    В текущей серии ЦСКА не всегда был запредельно мощным, но его игрового стиля хватает, чтобы подойти к двери с надписью «Финал Кубка Гагарина» на расстояние одной победы — 3:2.

    При этом в двух выигранных встречах из трех ЦСКА презентовал праймовый хоккей и раскрутил реализацию до астрономических по своим меркам показателей. Первый матч премиум-класса состоялся в столице 6 апреля — 4:0.

    Коэффициенты матча ЦСКА — СКА

    1X2Новым игрокам
  • 2.303.602.90Фрибет$40
    •

    После унылых нулей в стартовом периоде команда Сергея Федорова врезала по две шайбы в следующих двадцатиминутках. Шатаут оформил Адам Рейдеборн, который по ходу игры осилил 26 сэйвов.

    Все прогнозы на КХЛ

    Перед повторным визитом в «Ледовый» ЦСКА допустил срезку — 1:3. Нечто подобное могло быть воссоздано и в Питере. В лайве встречи 10 марта москвичи отлетали 0:2, но убийственный камбэк переформатировал игру в уничтожение хозяев — 3:7. Главным хедлайнером матча стал Михаил Григоренко, который вбил хет-трик и сделал ассист, двоечку закинул Константин Окулов.

    СКА

    В текущей серии питерцы все время исполняли роль догоняющих. В «Ледовом» они были смяты в третьем овертайме первой игры — 2:3 ОТ, после чего добились победы во второй — 2:1.

    В дебютном раунде в Москве СКА откатал тухлятину, за которую его заслуженно наказали — 0:4. Во второй случился очередной проблеск результативности и еще одна в серии победа — 3:1.

  • «Ак Барс» — чемпион Востока, в серии «армейских» команд пока ничья
  • КХЛ: главные события прошлой недели
  • Вчера

    • В упомянутой игре команда Романа Ротенберга пропустила первой, но на 18-й минуте второго периода вонзила две шайбы за 17 секунд. По голу забили Фальковский и Волков. В третьих двадцати столичный гранд добил Бардаков.

    Перед выездом в «Ледовый» СКА получил волну хайпа, на которой был готов откатать пятый матч. По ходу встречи Питер лидировал 2:0 уже к 8-й минуте стартового периода. Но дальше команду начало жестко сбоить: она пропустила 5 подряд голов, а сам раунд закончился позором при домашней толпе — 3:7.

    Коэффициенты

    Победу ЦСКА букмекеры оценивают в 2.39, ничью — в 3.74, а победу СКА — в 2.93.

    Прогноз

    После победы в Москве переломный момент для питерцев так и не наступил. Крупный влет на своем льду стал жестким панчем для Ротенберга и команды, которая едва ли вывезет серию. ЦСКА едет домой с железной целью выйти в финал. Кажется, это противостояние он уже не отпустит.

    Ставка

    В родных стенах команда Федорова — четко просматриваемый фаворит с великими задачами. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 2.39.

    Чтобы окончательно вычеркнуть СКА из плей-офф, хозяевам вновь придется раскочегарить персональную реализацию. Но этот челлендж москвичи уже принимали. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Умбер — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бублик — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шелтон — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рублев — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Джокович — Гахов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Эванс — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Кецманович — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Хуркач — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бонзи — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Супер Нова — Метта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Даугавпилс — Валмиера
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Урарту — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Омония — Арис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ЦСКА — СКА: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 12.04.2023. Прогнозы на хоккей. При домашней публике ЦСКА добьет разваленного соперника
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры