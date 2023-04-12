В шестом матче серии финала Запада ЦСКА будет принимать СКА. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск. ЦСКА — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

В текущей серии ЦСКА не всегда был запредельно мощным, но его игрового стиля хватает, чтобы подойти к двери с надписью «Финал Кубка Гагарина» на расстояние одной победы — 3:2.

При этом в двух выигранных встречах из трех ЦСКА презентовал праймовый хоккей и раскрутил реализацию до астрономических по своим меркам показателей. Первый матч премиум-класса состоялся в столице 6 апреля — 4:0.

Коэффициенты матча ЦСКА — СКА 1X2Новым игрокам 2.303.602.90Фрибет$40

После унылых нулей в стартовом периоде команда Сергея Федорова врезала по две шайбы в следующих двадцатиминутках. Шатаут оформил Адам Рейдеборн, который по ходу игры осилил 26 сэйвов.

Все прогнозы на КХЛ

Перед повторным визитом в «Ледовый» ЦСКА допустил срезку — 1:3. Нечто подобное могло быть воссоздано и в Питере. В лайве встречи 10 марта москвичи отлетали 0:2, но убийственный камбэк переформатировал игру в уничтожение хозяев — 3:7. Главным хедлайнером матча стал Михаил Григоренко, который вбил хет-трик и сделал ассист, двоечку закинул Константин Окулов.

СКА

В текущей серии питерцы все время исполняли роль догоняющих. В «Ледовом» они были смяты в третьем овертайме первой игры — 2:3 ОТ, после чего добились победы во второй — 2:1.

В дебютном раунде в Москве СКА откатал тухлятину, за которую его заслуженно наказали — 0:4. Во второй случился очередной проблеск результативности и еще одна в серии победа — 3:1.

В упомянутой игре команда Романа Ротенберга пропустила первой, но на 18-й минуте второго периода вонзила две шайбы за 17 секунд. По голу забили Фальковский и Волков. В третьих двадцати столичный гранд добил Бардаков.

Перед выездом в «Ледовый» СКА получил волну хайпа, на которой был готов откатать пятый матч. По ходу встречи Питер лидировал 2:0 уже к 8-й минуте стартового периода. Но дальше команду начало жестко сбоить: она пропустила 5 подряд голов, а сам раунд закончился позором при домашней толпе — 3:7.

Коэффициенты

Победу ЦСКА букмекеры оценивают в 2.39, ничью — в 3.74, а победу СКА — в 2.93.

Прогноз

После победы в Москве переломный момент для питерцев так и не наступил. Крупный влет на своем льду стал жестким панчем для Ротенберга и команды, которая едва ли вывезет серию. ЦСКА едет домой с железной целью выйти в финал. Кажется, это противостояние он уже не отпустит .

Ставка

В родных стенах команда Федорова — четко просматриваемый фаворит с великими задачами. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 2.39.

Чтобы окончательно вычеркнуть СКА из плей-офф, хозяевам вновь придется раскочегарить персональную реализацию. Но этот челлендж москвичи уже принимали. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 за 2.00.