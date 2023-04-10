В пятом матче серии финала Запада СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 10 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Перед трансфером в Питер СКА, уступая по итогам трех матчей, оформил важную победу в четвертом, благодаря чему в серии восстановилось равенство — 2:2. Для команды Ротенберга это может стать переломом.

Рубку «армейских» топ-клубов СКА начал со срезки в «Ледовом». В лайве питерцы вели в счете до 17-й минуты третьего периода, после чего выбросили в урну свой гандикап и закусились с ЦСКА в овертаймах. Уступили хозяева в третьем добавочном периоде — 2:3 ОТ.

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После неудачного старта команда Романа Ротенберга устроила перезагрузку и одержала верх во второй встрече в «Ледовом» — 2:1. На панч Светлакова в первом периоде СКА ответил страйками Зыкова и Воробьева в следующих двадцатиминутках.

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Самую трухлявую игру СКА откатал 6 апреля — 0:4, но за ней последовала очередная победа — 3:1. Снова питерцы долго раскачивались и вынуждены были включать камбэк-мод. Причем в этот раз в ростере лидера Запада стрельнули неочевидные герои. По шайбе ввалили Фальковский, Волков и Бардаков.

ЦСКА

Во время домашнего этапа серии ЦСКА прикончил гостей из Санкт-Петербурга в игре 6 апреля, однако добить их и оформить 3:1 перед вылетом в «Ледовый» не сумел. Итог — 2:2 в серии и очередной нервный раунд в понедельник.

Первый матч финала Запада стал демонстрацией шикарного волевого характера ЦСКА. «Армейцы» в лайв-режиме спасли игру голом Каменева за пару минут до финала сирены, а после двух холостых овертаймов придушили противника шайбой Нестерова в третьем добавочном периоде — 3:2 ОТ.

Могла команда Сергея Федорова грохнуть СКА и в следующей встрече. По ходу матча Андрей Светлаков оформил москвичам превосходство, которое соперник аннулировал в двух следующих периодах — 1:2.

В первом домашнем заходе ЦСКА не был согласен на альтернативы и выдал мощнейший перфоманс — 4:0. В уничтожении Питера поучаствовали Окулов, Каменев, Соркин и Классон.

Увы, повторить нечто похожее в четвертом заходе не удалось. Столичная команда пережила 5-минутное удаление и даже забила первой (третью в плей-офф шайбу воткнул Окулов), однако пропустила 3 гола в ответ и в очередной раз отлетела — 1:3.

Коэффициенты

Победу СКА букмекеры рассматривают за 2.13, ничью — за 3.70, а победу ЦСКА — за 3.10.

Прогноз

Во втором матче в Москве СКА добился значимой волевой победы, благодаря которой в «Ледовом» серия перезапустится при 2:2. Кажется, петербуржцы получили хороший психологический задел и готовы выскочить в лидеры перед возвращением в столицу . Ехать туда при 2:3 в пользу соперника — максимальный риск. В «Ледовом» это понимают и всеми силами постараются избежать.

Ставка

Команде Романа Ротенберга важно откатать такую же качественную встречу, но без ситуаций, при которых нужно было бы отыгрываться. Наши прогноз и ставка — СКА победит за 2.13.

Очередной раунд осторожных и мало бьющих в створ «армейских» топов вновь не раскрутит результативность до космических показателей. Наш альтернативный прогноз — СКА победит + ТМ 6.5 за 2.75.

Несмотря на пропущенную шайбу в прошлом матче, Питер показал хороший хоккей и особых проблем не испытал. Поэтому еще один надежный вариант для ставки — СКА не проиграет ни одного периода за 2.50.