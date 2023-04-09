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    Уже в ближайшей игре «Миннесота» распрощается со своей минусовой серией

    «Миннесота» — «Сент-Луис». Прогноз и ставка (к. 3.00) на хоккейный матч НХЛ 9 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Миннесоту Уайлд Прогнозы на Сент-Луис Блюз
    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Сент-Луис»
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    Мэтт Болди
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 9 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Миннесота»

    В 78 играх регулярки «Минни» скосила 98 очков, с которыми обосновалась на шестой строчке на Западе. На 2 балла она отлетает от «Колорадо», «Далласа» и «Лос-Анджелеса» и на пару поинтов обходит седьмой «Сиэтл».

    В конце марта «Миннесота» врезала беспроигрышную серию, в которую вошли три матча. В разминочном режиме она прикончила «Чикаго» (3:1), после чего прошлась по топ-ребятам — «Сиэтлу» (5:1) и «Колорадо» (4:2).

    За успешным выездом в Денвер последовали значимые в турнирном плане стыки с «Вегасом». При определенных раскладах «Уайлд» могли возглавить Запад, но дважды команда Дина Эвансона уступила (1:4, 3:4 Б).

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    Последний матч «Миннесота» провела на территории «Питтсбурга». В игре с максимально нестабильными и проблемными «Пингвинз» гости из Сент-Пола нарвались на крупный луз — 1:4.

    «Сент-Луис»

    Команда из Миссури докатывает тухлый сезон в нижней половине Западной таблицы. После 79 игр на ее балансе лежит 81 балл. С такой статистикой «Блюз» торчат на 11-м месте без шансов в ближайших турах запрыгнуть выше.

    В преддверии воскресного гостевого матча стоит вспомнить о последнем выезде «Сент-Луиса». В игре 1 апреля «Блюз» бились с «Нэшвиллом» на «Бриджстоун Арене», где все закончилось их физическим уничтожением (1:6).

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    • Три следующие встречи «Сент-Луису» повезло откатать дома. В родном «Энтерпрайзе» команда Крейга Беруби оформила две победы и достала один балл. Упомянутый бонус прилетел в игре с «Бостоном» (3:4 Б).

    После встречи с сильнейшим клубом лиги «Блюз» принимали «Филадельфию». На фоне такого соперника «Сент-Луис» был хорош (4:2). В последнем матче парням из Миссури перепали +2 от «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

    Коэффициенты

    На «Миннесоту» букмекеры выгружают коэффициент 1.94, на ничью — 4.74, а на «Сент-Луис» — 3.46.

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    Прогноз

    Еще недавно «Минни» могла серьезно замахнуться на лидерство в конференции, но теперь она идет шестой и имеет шансы грохнуться ниже. При такой плотности очков «Уайлд» постараются этого не допустить, а значит, каждый следующий матч проведут на персональных ультранастройках.

    «Сент-Луис» в конце регулярки начал набирать очки, но никакой турнирной выгоды из этого не получает. Правда, отсутствие материальной мотивации не мешает «Блюз» выдавать концерты в разборках с топами, кажется, на льду заряженной «Миннесоты» он готов устроить очередной событийный замес.

    Ставка

    Команда Эвансона так и не избавилась от фанерной обороны, но «Блюз» она сможет протаранить за счет игры на чужой половине. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют больше 2.5 за 3.00.

    При этом в потенциально «верховой» встрече +2 должна забирать «Миннесота», которой это важно в плане дальнейшей борьбы за высокие позиции в конференции. Наш альтернативный прогноз — «Миннесота» победит + ТБ 4.5 за 2.13.

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    «Миннесота» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на хоккей. Уже в ближайшей игре «Миннесота» распрощается со своей минусовой серией
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