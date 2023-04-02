В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центр» 02 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

«Филадельфия» в последних матчах как будто с цепи сорвалась и за пять последних матчей проиграла только крайний поединок против «Оттавы» и то в овертайме.

В предстоящем матче против «Баффало» также будет тяжело удержать победу, поскольку сопернику есть за что бороться, а подопечные Тортореллы будут расстроены из-за прерванной победной серии.

У «Филадельфии» 71 очко за 74 сыгранных матча, но шансов подняться выше 14 места в конференции практически никаких.

«Баффало»

«Баффало» в этом сезоне показывал игру от потрясающе результативной до максимально разочаровывающей. Без стабильности в результатах делать в плей-офф попросту нечего.

Хотя за четыре последних поединка «клинки» проиграли всего лишь один мат и номинально все ещё претендуют на выход в плей-офф, но это всего лишь шансы на бумаге.

Клуб Гранато на данный момент времени располагается на десятом месте в восточной конференции и на пять очков отстает от «Питтсбурга», имея при этом игру в запасе. Вполне можно ещё побороться за этот шанс, который откровенно невелик.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.56, на ничью — 4.62, на гостей — 2.45.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости больше претендуют на победу, нежели хозяева.

Альтернативный прогноз: Игра будет результативная, поэтому стоит брать «верх» на этот матч.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.45.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.65.