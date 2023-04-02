«Филадельфия»
«Филадельфия» в последних матчах как будто с цепи сорвалась и за пять последних матчей проиграла только крайний поединок против «Оттавы» и то в овертайме.
В предстоящем матче против «Баффало» также будет тяжело удержать победу, поскольку сопернику есть за что бороться, а подопечные Тортореллы будут расстроены из-за прерванной победной серии.
У «Филадельфии» 71 очко за 74 сыгранных матча, но шансов подняться выше 14 места в конференции практически никаких.
«Баффало»
«Баффало» в этом сезоне показывал игру от потрясающе результативной до максимально разочаровывающей. Без стабильности в результатах делать в плей-офф попросту нечего.
Хотя за четыре последних поединка «клинки» проиграли всего лишь один мат и номинально все ещё претендуют на выход в плей-офф, но это всего лишь шансы на бумаге.
Клуб Гранато на данный момент времени располагается на десятом месте в восточной конференции и на пять очков отстает от «Питтсбурга», имея при этом игру в запасе. Вполне можно ещё побороться за этот шанс, который откровенно невелик.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.56, на ничью — 4.62, на гостей — 2.45.
Прогноз и ставка
Прогноз: Гости больше претендуют на победу, нежели хозяева.
Альтернативный прогноз: Игра будет результативная, поэтому стоит брать «верх» на этот матч.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.45.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.65.