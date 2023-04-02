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    Гости смогут набрать два важных очка?

    «Филадельфия» — «Баффало». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 02 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Баффало»
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    «Баффало»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центр» 02 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» в последних матчах как будто с цепи сорвалась и за пять последних матчей проиграла только крайний поединок против «Оттавы» и то в овертайме.

    В предстоящем матче против «Баффало» также будет тяжело удержать победу, поскольку сопернику есть за что бороться, а подопечные Тортореллы будут расстроены из-за прерванной победной серии.

    У «Филадельфии» 71 очко за 74 сыгранных матча, но шансов подняться выше 14 места в конференции практически никаких.

    «Баффало»

    «Баффало» в этом сезоне показывал игру от потрясающе результативной до максимально разочаровывающей. Без стабильности в результатах делать в плей-офф попросту нечего.

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    Хотя за четыре последних поединка «клинки» проиграли всего лишь один мат и номинально все ещё претендуют на выход в плей-офф, но это всего лишь шансы на бумаге.

    Клуб Гранато на данный момент времени располагается на десятом месте в восточной конференции и на пять очков отстает от «Питтсбурга», имея при этом игру в запасе. Вполне можно ещё побороться за этот шанс, который откровенно невелик.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.56, на ничью — 4.62, на гостей — 2.45.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости больше претендуют на победу, нежели хозяева.

    Альтернативный прогноз: Игра будет результативная, поэтому стоит брать «верх» на этот матч.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.45.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.65.

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    «Филадельфия» — «Баффало»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на хоккей. Гости смогут набрать два важных очка?
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