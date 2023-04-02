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    В текущей форме «Флорида» способна разорвать «Коламбус»

    «Коламбус» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 1.92) на хоккейный матч НХЛ 2 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Флорида»
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    Ник Казинс
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 2 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Коламбус» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 02 Апреля 2023 года

    «Коламбус»

    Чтобы набрать беднейшие 54 очка, «Коламбус» потратил 74 матча. В данный момент во всей лиге нет турнирно худшей команды. В Восточной конференции она закономерно идет последней и на 12 баллов отстает от 15-го клуба — «Монреаля».

    В 20-х числах марта «Коламбус» на время забыл о том, что он самый статистически нищий коллектив чемпионата и откатал два топ-матча, которые закончил победами в овертайме после лютой бойни в основное время.

    Первая такая встреча прошла в столице Штатов, где «Блю Джекетс» смачно закусились с «Вашингтоном» (7:6 ОТ). За игрой с «Кэпиталз» последовал домашний раунд с «Айлендерс», также закончившийся в пользу команды Брэда Ларсена (5:4 ОТ).

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    Но после двух ярких шоу «Коламбусу» напомнили о его статусе. В паре следующих матчей он отлетел по-крупному. 14 голов в сумме «Блю Джекетс» пропустили от «Монреаля» (2:8) и «Рейнджерс» (2:6). В последней встрече горе-команда из Огайо проиграла «Бостону» (1:2 ОТ).

    «Флорида»

    На баланс «Флориды» были закинуты 83 очка в 76 матчах. В Восточной конференции она занимает девятое место и на 1 балл отстает от восьмого «Питтсбурга», который провел на игру меньше.

    Совсем недавно результаты «Флориды» смахивали на результаты ее ближайшего в календаре соперника: в период с 22 по 28 марта «Пантерз» потерпели четыре подряд поражения. Все игры были слиты в основное время. Меньше четырех голов они не пропускали.

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    • Мучительная серия запустилась на территории «Филадельфии» (3:6), после чего дома команда Пола Мориса нарвалась на дикий «Торонто» и упертых «Рейнджерс» (3:4). А еще в одном матче «пантеры» срезались «Оттаве» (2:5).

    После панча от «Сенаторз» «Флорида» снова сцепилась с «Торонто». На этот раз «Лифс» удалось пригвоздить на их площадке (3:2 ОТ). Последний матч «Пантерз» откатали в гостях у «Монреаля», которому не оставили шансов на выживание (2:5).

    Коэффициенты

    Победу «Коламбуса» букмекеры оценивают в 3.75, ничью — в 4.60, а победу «Флориды» — в 1.76.

    Прогноз

    В текущей регулярке «Флориде» осталось отбомбить шесть матчей, включая предстоящий выезд в Огайо. Ее рубка за квалификацию в Кубок Стэнли еще не завершена, шансы есть. При этом календарь нельзя назвать для «Пантерз» запредельно сложным, а уж в матче с главным хиляком Востока брать +2 — это обязательная программа.

    Ставка

    Перед выездом в Огайо команда Мориса добилась двух значимых побед, вероятно, коуч, который недавно прославился в медиа в качестве великого мотиватора, настроит парней из Санрайза на третий такой заход. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит с форой -1 за 1.92.

    Конечно, в матче уровня «андердог — спящий топ» не удивит «верх» гостей. Недавно «Пантерз» вбили «Монреалю» пятеру, для «Коламбуса» они тоже кое-что оставили. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Флориды» больше 4 за 2.20.

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    «Коламбус» — «Флорида»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на хоккей. В текущей форме «Флорида» способна разорвать «Коламбус»
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