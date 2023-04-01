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    Беспроигрышная серия «Авангарда» затронет и финал конференции

    «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 2.43) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 1 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Авангард»
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    Сергей Толчинский
    В первом матче серии финала Востока «Ак Барс» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 1 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 01 Апреля 2023 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 17:00 Авангард Авангард
  • Омск
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    «Ак Барс»

    В финал Восточной конференции «Ак Барс» влетел в статусе первой команды регулярки. В чемпионате Казань набрала 91 очко в 68 играх, а последний свой матч откатала дома против «Авангарда», который срубила в овертайме — 3:2 ОТ. Всего в сезоне соперники встретились друг с другом шесть раз. Четырежды верх взяли «барсы».

    В первом плей-офф раунде «Ак Барс» закусился с «Нефтехимиком» — андердогом, который в конце чемпионата вцепился за квалификацию на морально-волевом характере.

    Коэффициенты матча Ак Барс — Авангард

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    Своему сопернику команда Зинэтулы Билялетдинова уступила в дебютном матче, а само противостояние дошло до шести заходов — 4:2. На такой же период «барсы» затянули полуфинал, где бились с «Адмиралом».

    Все прогнозы на КХЛ

    По ходу серии «Ак Барс» откатал три тяжелейшие встречи во Владивостоке, где и закончил раунд. В данный момент лучшим страйкером казанцев остается Александр Радулов, который успел набрать 11 очков (7+4).

    «Авангард»

    В Кубок Гагарина-2022/23 «Авангард» квалифицировался в статусе третьего по силе клуба Восточной конференции. В 68 матчах он присвоил 86 очков и уступил вторую строчку «Салавату» по дополнительным показателям.

    Из-за этого в плей-офф он встретился с «Сибирью», которой проиграл в первом матче серии — 1:2 ОТ. Но срезка в дебюте мартовской кампании остается на сегодня единственной. Дальше шли только победы.

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    • Четырежды кряду Омск переехал «Сибирь». Последнюю встречу противостояния команда Михаила Кравеца закрыла дома, добившись победы в овертайме — 4:3 ОТ. Следующей на очереди оказалась «Магнитка».

    После изнурительной серии с «Авто» Магнитогорск не вывез противостояние. «Авангард» обескровил соперника за четыре встреча — 4:0. Самым мощным форвардом в составе Омска остается Рид Буше (6+5), а лучшим ассистентом при этом является Владимир Ткачев (2+7).

    Коэффициенты

    На «Ак Барс» букмекеры выкатывают коэффициент 1.96, на ничью — 3.85, а на «Авангард» — 3.55.

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    Прогноз

    После скомканного старта 2 марта «Авангард» больше не волновали поражения. Беспроигрышная серия Омска в Кубке Гагарина дошла до восьми матчей. Набрав лютую форму, команда Кравеца не станет соглашаться на прерывание плюсового отрезка.

    «Ак Барс» — мощнейший клуб Востока, но в текущей кампании он ввалил много сил на разборки с «Нефтехимиком» и в вязкие игры с «Адмиралом», поэтому более свежий «Авангард» имеет все шансы вписать +1 в графу «Победы».

    Ставка

    Нападающие Омска в полном порядке, в Казани им хватит класса врезать несколько голов, которые срубят хозяев. Наши прогноз и ставка — «Авангард» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.43.

    Сама встреча не планирует переваливать за высокий тотал, друг с другом рубятся команды, любящие традиционный «низ», большого перевеса в счете на «Татнефть-Арене» не будет. Наш альтернативный прогноз — «Авангард» победит с форой 0 за 2.59.

    Существует высокая вероятность, что два одинаково упорных соперника не смогут выявить сильнейшего за три периода, а матч перейдет на стадию до первого гола. В регулярке так было трижды. В качестве дополнительного можно рассмотреть вариант — победитель определится в овертайме за 3.68.

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    «Ак Барс» — «Авангард»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на хоккей. Беспроигрышная серия «Авангарда» затронет и финал конференции
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