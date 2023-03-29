В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет в «САП Центре» 29 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

У «Сан-Хосе» ситуация просто катастрофическая. Клуб из Калифорнии не выигрывает уже девять матчей подряд и все больше укрепляется на последнем месте западной конференции.

Куинн находится в отчаянии и пока что не понимает, как выходить из сложившейся ситуации. Дома «акулы» не могут выиграть с февраля месяца.

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У калифорнийской команды 53 очка за 73 сыгранных матча и никаких перспектив на улучшение ситуации до конца сезона. Хотя в четырех из пять последних очных противостояний против «Виннипега» именно «Сан-Хосе» выходил победителем тех матчей.

«Виннипег»

На данный момент времени в активе «Виннипега» 85 очков после 74 сыгранных встреч. Это позволяет клубу Боунесса занимать восьмую строчку на Западе и отрыв от «Калгари», который идет девятым составляет четыре очка.

За пять последних поединков «реактивщики» проиграли всего лишь два раза, что позволяет чувствовать себя на относительном плаву.

В игре против «Сан-Хосе» нужно брать два обязательных очка, чтобы претензии на плей-офф были более, чем обоснованные.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.52, на ничью — 4.88, на гостей — 1.90.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гостям очки нужны позарез, и они их заслуженно возьмут в этом матче.

Альтернативный прогноз: Игра будет нервной, поэтому ни для кого не окажется новостью, если будет много удалений.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.90.

Альтернативная ставка: Штраф ТБ 14.5 с коэффициентом 2.65.