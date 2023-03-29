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    Гости не оставят шансов «Сан-Хосе»

    «Сан-Хосе» — «Виннипег». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 29 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Виннипег»
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    «Виннипег»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет в «САП Центре» 29 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Марта 2023 года
    Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе 05:30 Виннипег Виннипег
  • НХЛ
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    «Сан-Хосе»

    У «Сан-Хосе» ситуация просто катастрофическая. Клуб из Калифорнии не выигрывает уже девять матчей подряд и все больше укрепляется на последнем месте западной конференции.

    Куинн находится в отчаянии и пока что не понимает, как выходить из сложившейся ситуации. Дома «акулы» не могут выиграть с февраля месяца.

    Коэффициенты матча Сан-Хосе — Виннипег

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    У калифорнийской команды 53 очка за 73 сыгранных матча и никаких перспектив на улучшение ситуации до конца сезона. Хотя в четырех из пять последних очных противостояний против «Виннипега» именно «Сан-Хосе» выходил победителем тех матчей.

    «Виннипег»

    На данный момент времени в активе «Виннипега» 85 очков после 74 сыгранных встреч. Это позволяет клубу Боунесса занимать восьмую строчку на Западе и отрыв от «Калгари», который идет девятым составляет четыре очка.

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    За пять последних поединков «реактивщики» проиграли всего лишь два раза, что позволяет чувствовать себя на относительном плаву.

    В игре против «Сан-Хосе» нужно брать два обязательных очка, чтобы претензии на плей-офф были более, чем обоснованные.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.52, на ничью — 4.88, на гостей — 1.90.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гостям очки нужны позарез, и они их заслуженно возьмут в этом матче.

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    Альтернативный прогноз: Игра будет нервной, поэтому ни для кого не окажется новостью, если будет много удалений.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.90.

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 14.5 с коэффициентом 2.65.

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    «Сан-Хосе» — «Виннипег»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 29.03.2023. Прогнозы на хоккей. Гости не оставят шансов «Сан-Хосе»
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