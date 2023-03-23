«Локомотив»
В текущей серии «Локомотиву» не хватало уверенности в собственных силах. Так говорил коуч ярославцев после очередного поражения. Но та самая вера в себя пришла в третьем матче, благодаря которому преимущество ЦСКА свелось к минимуму — 2:1.
В первом матче серии «Локомотив» был хорош: активничал в атаке и не позволял ЦСКА кошмарить себя на своей половине. Но гостям не повезло — 0:2. За три периода «железнодорожники» нанесли 35 бросков в створ, а вратарь Даниил Исаев отразил 11 прилетов из 13 (84.62%).
Коэффициенты матча Локомотив — ЦСКА
Скорректировать прицел команде Игоря Никитина удалось во втором матче. В лайв-режиме «Локо» гасил ЦСКА с двойной разницей — 2:0. Забивали за гостей Алексеев и Березкин. Увы, удержать фору Ярославлю не удалось. Точность «армейцев» снова вышла на королевский уровень. Итог — 2:3.
Все, что «Локомотив» прошляпил в Москве, вернулось к нему в полном объеме в Ярославле. На «Арене-2000» команда Никитина уничтожила соперника — 6:2. Главный хайлайтером вечера 21 марта стал Иван Чехович, который бахнул хет-трик.
ЦСКА
«Армейцы» отбомбили семь матчей с «Северсталью», на которую потратили тонны энергии. Несмотря на физически и ментально тяжелый раунд, ЦСКА начал валить «Локомотив» со страта.
В дебютном матче 1/2 финала Запада москвичи придушили Ярославль всухую — 2:0. В третьем периоде по одному точному броску вмазали Дыбленко и Карнаухов. Всего за час ЦСКА влепил 13 удара в створ. Реализацию удалось поднять до 15.38%.
Второй заход на домашней территории вынудил команду Сергея Федорова включать камбэк-читы. ЦСКА трещал 0:2, но шайбы Мамина, Дица и Григоренко вновь пригрозили «Локо». Отныне Михаил является лучшим страйкером лиги в плей-офф (5+7).
Допилить преимущество до трех побед у ЦСКА не получилось. В Ярославле гости срезались без шансов — 2:6. В три двадцатиминутки «армейцы» вместили 28 бросков в створ (7.14% реализации), а киперы москвичей на двоих выдали 27 сэйвов (81.82%).
Коэффициенты
На «Локомотив» букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 3.95, а на ЦСКА — 2.65.
Прогноз
В третьем матче серии ЦСКА был наказан за атакующую пассивность в двух предыдущих встречах. Парадокс в том, что в раунде, который закончился крупным поражением, «армейцы» играли даже лучше.
ЦСКА сейчас явно далек от прайма, но во втором заходе в Ярославле способен вернуть победный настрой, прокачав игру в обороне и точность бросков.
Ставка
Разгрома вроде 2:6 не будет, но с будничной разницей в счете «армейцы» затащат раунд. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит с форой 0 за 2.21.
Очевидно, гости постараются добиться результата в излюбленной манере: вмазать несколько голов и наглухо закрыться с игрой на удержание. Наш альтернативный прогноз — ЦСКА победит + ТМ 5.5 с коэффициентом 2.14.