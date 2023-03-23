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    ЦСКА не допустит второго подряд провала на льду «Локо»

    «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.21) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 23 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — ЦСКА
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    ЦСКА в первом матче серии
    В четвертом матче серии 1/2 финала Запада «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 23 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 23 Марта 2023 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Локомотив»

    В текущей серии «Локомотиву» не хватало уверенности в собственных силах. Так говорил коуч ярославцев после очередного поражения. Но та самая вера в себя пришла в третьем матче, благодаря которому преимущество ЦСКА свелось к минимуму — 2:1.

    В первом матче серии «Локомотив» был хорош: активничал в атаке и не позволял ЦСКА кошмарить себя на своей половине. Но гостям не повезло — 0:2. За три периода «железнодорожники» нанесли 35 бросков в створ, а вратарь Даниил Исаев отразил 11 прилетов из 13 (84.62%).

    Коэффициенты матча Локомотив — ЦСКА

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    Скорректировать прицел команде Игоря Никитина удалось во втором матче. В лайв-режиме «Локо» гасил ЦСКА с двойной разницей — 2:0. Забивали за гостей Алексеев и Березкин. Увы, удержать фору Ярославлю не удалось. Точность «армейцев» снова вышла на королевский уровень. Итог — 2:3.

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    Все, что «Локомотив» прошляпил в Москве, вернулось к нему в полном объеме в Ярославле. На «Арене-2000» команда Никитина уничтожила соперника — 6:2. Главный хайлайтером вечера 21 марта стал Иван Чехович, который бахнул хет-трик.

    ЦСКА

    «Армейцы» отбомбили семь матчей с «Северсталью», на которую потратили тонны энергии. Несмотря на физически и ментально тяжелый раунд, ЦСКА начал валить «Локомотив» со страта.

    В дебютном матче 1/2 финала Запада москвичи придушили Ярославль всухую — 2:0. В третьем периоде по одному точному броску вмазали Дыбленко и Карнаухов. Всего за час ЦСКА влепил 13 удара в створ. Реализацию удалось поднять до 15.38%.

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    • Второй заход на домашней территории вынудил команду Сергея Федорова включать камбэк-читы. ЦСКА трещал 0:2, но шайбы Мамина, Дица и Григоренко вновь пригрозили «Локо». Отныне Михаил является лучшим страйкером лиги в плей-офф (5+7).

    Допилить преимущество до трех побед у ЦСКА не получилось. В Ярославле гости срезались без шансов — 2:6. В три двадцатиминутки «армейцы» вместили 28 бросков в створ (7.14% реализации), а киперы москвичей на двоих выдали 27 сэйвов (81.82%).

    Коэффициенты

    На «Локомотив» букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 3.95, а на ЦСКА — 2.65.

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    Прогноз

    В третьем матче серии ЦСКА был наказан за атакующую пассивность в двух предыдущих встречах. Парадокс в том, что в раунде, который закончился крупным поражением, «армейцы» играли даже лучше.

    ЦСКА сейчас явно далек от прайма, но во втором заходе в Ярославле способен вернуть победный настрой, прокачав игру в обороне и точность бросков. Для команды Федорова было бы идеально вернуться в Москву при 3:1 в серии. На такой бешеной мотивации «армейцы» способны срубить «Локо».

    Ставка

    Разгрома вроде 2:6 не будет, но с будничной разницей в счете «армейцы» затащат раунд. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит с форой 0 за 2.21.

    Очевидно, гости постараются добиться результата в излюбленной манере: вмазать несколько голов и наглухо закрыться с игрой на удержание. Наш альтернативный прогноз — ЦСКА победит + ТМ 5.5 с коэффициентом 2.14.

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    «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 23.03.2023. Прогнозы на хоккей. ЦСКА не допустит второго подряд провала на льду «Локо»
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