В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Болл Арене» 23 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Колорадо» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

«Колорадо» выиграл шесть последних поединков и в хорошем настроении будет принимать у себя дома «Питтсбург», который откровенно в плохом состоянии.

Подопечные Беднара в трех последних поединках забрасывали своим соперникам ровно по пять голов за игру, поэтому «пингвинам» есть за что переживать.

Благодаря этим победам «Колорадо» приподнялся на одну строчку в своей конференции и сейчас имеет в своем активе 88 очков после 69 сыгранных матчей. Клуб из Денвера проиграл последний мат коллективу из Пенсильвании.

«Питтсбург»

«Питтсбург» в последних матчах совсем плох, и у коллектива Салливана огромные проблемы, поскольку «пингвины» выпали из заветной восьмерки, и на данный момент времени они вне плей-офф.

На данный момент времени у «желто-черных» четыре поражения подряд и в игре против «лавин» их больше ждет продолжение проигрышной серии, нежели её остановка.

Сейчас пенсильванский клуб располагается на девятом месте в восточной конференции, имея 78 очков после 70 сыгранных матчей. В игре против «Колорадо» надо выложиться по полной, чтобы одержать выездную победу над действующим чемпионом лиги.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.11, на ничью — 4.48, на гостей — 3.15.

Прогноз и ставка

Прогноз: Совсем не верится в победу гостей.

Альтернативный прогноз: Матч получится озорным с обилием моментов и голов.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.11.

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.05.