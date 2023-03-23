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    Хозяева продолжат победную серию?

    «Колорадо» — «Питтсбург». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 23 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Питтсбург»
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    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Болл Арене» 23 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Колорадо» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Колорадо»

    «Колорадо» выиграл шесть последних поединков и в хорошем настроении будет принимать у себя дома «Питтсбург», который откровенно в плохом состоянии.

    Подопечные Беднара в трех последних поединках забрасывали своим соперникам ровно по пять голов за игру, поэтому «пингвинам» есть за что переживать.

    Благодаря этим победам «Колорадо» приподнялся на одну строчку в своей конференции и сейчас имеет в своем активе 88 очков после 69 сыгранных матчей. Клуб из Денвера проиграл последний мат коллективу из Пенсильвании.

    «Питтсбург»

    «Питтсбург» в последних матчах совсем плох, и у коллектива Салливана огромные проблемы, поскольку «пингвины» выпали из заветной восьмерки, и на данный момент времени они вне плей-офф.

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    На данный момент времени у «желто-черных» четыре поражения подряд и в игре против «лавин» их больше ждет продолжение проигрышной серии, нежели её остановка.

    Сейчас пенсильванский клуб располагается на девятом месте в восточной конференции, имея 78 очков после 70 сыгранных матчей. В игре против «Колорадо» надо выложиться по полной, чтобы одержать выездную победу над действующим чемпионом лиги.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.11, на ничью — 4.48, на гостей — 3.15.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Совсем не верится в победу гостей.

    Альтернативный прогноз: Матч получится озорным с обилием моментов и голов.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.11.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.05.

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    «Колорадо» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 23.03.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева продолжат победную серию?
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