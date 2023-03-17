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    Хозяева смогут продлить черную полосу «Бостона»?

    «Виннипег» — «Бостон». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 17 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Бостон»
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    «Виннипег»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Канада Лайф Центре» 17 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Виннипег» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Виннипег»

    У «Виннипега» в последних матчах не очень хорошо идут дела, и восьмое место в конференции перед завершающей стадией регулярного сезона — не тот результат, на который рассчитывал бывший рулевой «Далласа».

    За пять последний поединков одержано всего лишь две победы и хорошо, что есть задел перед соперниками, которые могут поддавить снизу.

    На данный момент у канадского коллектива 79 очков после 68 матчей и не очень комфортное чувство, поскольку у «Нэшвилла» снизу на три матча меньше, но и очков 75. Поэтому в предстоящем поединке против «Бостона» нужно сделать все возможное, чтобы победить.

    «Бостон»

    Монтгомери со своей командой все же не смогли избежать кризиса и проиграли за четыре последних поединка аж три раза. Для нынешнего «Бостона» это более, чем аномально.

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    В таком состоянии даже не очень стабильный и непостоянный «Виннипег» может нанести поражение клубу из Массачусетса, тем более ему эта победа нужнее, чем «мишкам».

    У «Бостона» на данный момент времени 105 очков после 66 сыгранных поединков, что на 9 очков больше, чем у преследующей его «Каролины». Однако пять последних матче против «Виннипега» лидер нынешнего сезона непременно выигрывал.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.42, на ничью — 4.36, на гостей — 2.02.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева оставят все силы на льду, но победят в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной и вполне вероятно зайдет даже в овертайм.

    Ставка: П1 с коэффициентом 3.42.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.

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    «Виннипег» — «Бостон»: прогноз, ставка (3.42), статистика, коэффициенты матча 17.03.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева смогут продлить черную полосу «Бостона»?
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