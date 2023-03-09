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    В «Ледовом» СКА придушит «Динамо» Минск

    СКА — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 2.33) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 9 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Динамо» Минск
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    «Динамо» Минск — СКА. Четвертый матч серии
    В пятом матче серии 1/4 финала Запада СКА будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 9 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    СКА

    СКА — сильнейший клуб лиги, обладатель Кубка Континента и статистически лучший в атаке с форвардами, чьи фамилии горели в списке топ-бомбардиров КХЛ. На фоне таких характеристик питерцы собирались снести каких-то там ребят из Минска, но серия крутанулась в другом направлении. После четырех матчей в ней все ровно — 1:1.

    Первый плевок в сторону самолюбия СКА прилетел 1 марта, когда минское «Динамо» устроило хардкор-файт с камбэком, пачкой голов в третьем периоде и победной шайбой в пустые. Хоккеисты Питера лишь с шоком смотрели на табло «Ледового», на котором высветилось 4:6.

    Вспомнив о своем статусе фаворита, СКА откатал два следующих матча в привычном для себя темпе, безжалостно срубив белорусов — 5:2, 4:0.

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    В четвертом матче серии «армейцы» планировали добить минчан, но воткнуть первый гол смогли лишь в третьем периоде. На шайбу Никиты Гусева динамовцы ответили четырьмя своими и устроили еще одну сенсацию — 2:4.

    «Динамо» Минск

    В конце чемпионата «Динамо» Минск партиями сливало матчи, а его судьба в плей-офф решалась до последнего раунда. Казалось, с таким бэкграундом им двигаться некуда, но уже в первом заходе этот миф был перечеркнут.

    В дебютной игре «Динамо» Минск, дважды уступая по ходу встречи, нашло силы на камбэк и на три подряд гола в третьем периоде + шайбу в пустые за 6 секунд до сирены. Так, динамовцы добились первой победы (6:4) и стали главными хайлайтерами вечера.

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    • Поражение на своем льду от слабейшего соперника плей-офф СКА воспринял как удар по престижу, из-за чего команде Крэйга Вудкрофта досталось в двух следующих матчах — 2:5, 0:4.

    В четвертом заходе «Динамо» Минск буднично проигрывало. Но в очередной раз на читах белорусы прокачали точность и ввалили четыре шайбы в период с 9-й по 16-ю минуты. Кидали шайбы хозяева на любой вкус: в меньшинстве, большинстве, при равных составах и в пустые. Итог — 4:2 и еще один крутой перфоманс.

    Коэффициенты

    На победу СКА букмекеры выкатывают коэффициент 1.33, на ничью — 5.80, а на победу «Динамо» Минск — 7.90.

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    Прогноз

    Фаворитов в КХЛ больше нет. Так могут смело заявить хоккеисты «Динамо» Минск, которые в очередной раз пнули сильнейшую команду регулярки. Вероятно, за такую дерзость СКА накажет.

    В прошлом матче питерцам во многом не везло, дома к ним должен вернуться фарт. Команда Ротенберга прокачает точность бросков и прибьет гостей, убив все риски устроиться на 2:3 перед повторным заездом в Минск.

    Ставка

    В «Ледовом» нападение «армейцев» вновь покажет хай-класс. Наши прогноз и ставка — СКА забьет в каждом периоде за 2.33.

    Рубить соперника, который, как кажется, уже перевыполнил план, питерцы начнут со старта игры. В качестве альтернативного варианта для ставки можно выбрать исход — СКА победит + ТБ 1.5 (первый период) за 2.80.

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    СКА — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на хоккей. В «Ледовом» СКА придушит «Динамо» Минск
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