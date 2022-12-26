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    В Уфе «Автомобилист» должен покончить с серийными неудачами

    «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Прогноз и ставка (к. 2.15) на хоккейный матч КХЛ 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Автомобилист»
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    Анатолий Голышев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 26 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Декабря 2022 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
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    «Салават Юлаев»

    Уфимская команда провела 42 матча, в которых заработала 52 очка. В таблице Восточной конференции она находится на пятом месте, отставая по дополнительным показателям от четвертого «Авангарда».

    На перерыв в чемпионате «Салават Юлаев» уходил в хорошем настроении. Ему удалось оформить две гостевые победы с 9 заброшенными шайбами суммарно. В упомянутых матчах уфимцы щелкнули «Авангард» (3:1) и «Сибирь» (6:3).

    Коэффициенты матча Салават Юлаев — Автомобилист

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    К сожалению, после паузы ситуация ухудшилась. В двух подряд встречах команда Виктора Козлова проиграла. Оба матча она откатала дома. Первая потеря накрыла зеленых в разборках с «Авангардом» по буллитам (1:2 Б).

    Все прогнозы на КХЛ

    Если встреча с омичами сохраняла интригу максимально долго, то в драке с «Амуром» «Салават Юлаев» быстро устроился на разгром (1:5). Единственную после перерыва победу хоккеисты Козлова взяли в матче с «Адмиралом» (5:3).

    «Автомобилист»

    Уральские парни провели 42 встречи, заработав 60 баллов. В таблице Восточной конференции «Авто» по-прежнему удерживает лидерскую позицию, опережая «Металлург» Мг на 3 пункта при равном количестве проведенных матчей.

    Перед уходом на перерыв «Автомобилист» выдал очередной крутой отрезок в чемпионате. Команде удалось оформить пять побед подряд и организовать солидную фору в забеге за лидерство.

    В вин-стрик команды Николая Заварухина вошли матчи с «Барысом» (4:3 ОТ, 2:0), «Металлургом» Мг (2:1, 4:1) и «Трактором» (2:1). Однако после отдыха у «Авто» началась мрачная серия. В трех подряд встречах уральский клуб ни разу не выиграл.

    На родной площадке екатеринбуржцы с тонким преимуществом отдали раунд «Адмиралу» (2:3), а затем крупно слились «Сибири» (0:4). Последнюю игру «Авто» откатало в Астане, где уступило «Барысу» по буллитам после огненного шоу в основное время (4:5 Б).

    Коэффициенты

    На «Салават Юлаев» букмекеры выкатывают коэффициент 2.16, на ничью — 3.84, а на «Автомобилист» — 2.92.

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    Прогноз

    Сразу несколько факторов в преддверии матча говорят не в пользу «Авто». Прежде всего, стоит упомянуть, что в двух очных стычках в текущем сезоне уральцы проиграли. А второй очевидный момент — спад команды, которая после паузы не побеждает.

    Однако на льду упомянутые выше моменты не будут иметь особого значения, так как теперь «Автомобилист» получил тройную мотивацию — впервые обыграть уфимцев, покончить с луз-серией и не подпустить к себе в таблице «Магнитку». На гиперзаряженности парни Заварухина выдадут свой максимум, который позволит нокаутировать «Салават».

    Ставка

    В двух матчах из трех после перерыва уфимцы проиграли, а суммарно пропустили 9 голов. Поэтому для гостей не все так безнадежно. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит в матче за 2.15.

    В предстоящей встрече уральцам пора вспомнить, что они являются лучшим клубом Востока с сильнейшей атакой. Отталкиваясь от этого, дополнительно рассмотрим рискованный вариант — «Автомобилист» победит с форой -1 за 3.82.

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    «Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на хоккей. В Уфе «Автомобилист» должен покончить с серийными неудачами
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