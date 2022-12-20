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    «Коламбус» — «Даллас». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 20 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Даллас»
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    «Коламбус»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 20 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Коламбус» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Декабря 2022 года

    «Коламбус»

    В активе «Коламбуса» 22 очка, после 30 сыгранных матчей. В последних трех сыгранных матчах похвастаться нечем, поскольку клуб из Огайо проиграл все три матча, в которых пропустил 12 шайб.

    Единственное, что должно радовать поклонников «жакетов», так это то, что в каждом проигранном матче клуб Ларсена забрасывал на одну шайбу больше, чем в предыдущем. Однако это слабое утешение для поклонников клуба, за который выступает один из лучших нападающих лиги в лице Джонни Годро.

    Коэффициенты матча Коламбус — Даллас

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    «Коламбус» находится на беспросветном последнем месте в своей конференции, а отставание от идущей пятнадцатой «Филадельфии» уже 5 очков. В игре против «Далласа» практически нет шансов на положительный исход.

    «Даллас»

    У «Далласа» за 32 сыгранных матча в активе 42 набранных балла и уже второе место в западной конференции. В последнем матче техасцы проиграли «Каролине» (4:5), но всего лишь в овертайме и на выезде.

    Эта поражение стало первым за три последних выездных матча, поскольку в двух предыдущих гостевых встречах «Даллас» обыграл «Вашингтон» (2:1) и «Нью-Джерси» (4:1).

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    За пять последних очных противостояний друг с другом коллектив из Огайо выигрывал только один раз. Вероятность победы куда более сильного техасского клуба весьма высока.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.90, на ничью — 4.80, на гостей — 1.70.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Даллас» спокойно разберётся со своим соперником в этой игре.

    Альтернативный прогноз: Попахивает разгромом «Коламбуса».

    Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 2.07.

    Альтернативная ставка: ИТБ (2) 4.5 с коэффициентом 2.89.

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    «Коламбус» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.89), статистика, коэффициенты матча 20.12.2022. Прогнозы на хоккей. Гости легко выиграют этот матч?
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