В матче Швейцарских хоккейных игр Чехия сыграет со Швецией. Встреча пройдет на «BCF-Арене» 18 декабря. Начало запланировано на 18:30 мск. Чехия — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия

В двух турах Чехия забрала максимум — 6 очков, благодаря которым единолично лидирует в таблице. В предстоящем раунде ей хватит ничьей в основное время. Тогда данная кампания официально станет победной.

В первом матче Чехия не без проблем переиграла Финляндию (3:2). По ходу встречи «львы» организовали комфортный гандикап в 2 шайбы, однако вместо обезглавливания соперника интереснее было довести игру до нервной концовки.

В том матче Чехия забрала 3 очка благодаря умению терпеть и максимально высокой реализации. За три периода хоккеисты Кари Ялонена нанесли всего 15 ударов в створ ворот, 20% из которых поразили цель.

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В подобном стиле Чехия провела и встречу со Швейцарией. В ней также было сконструировано преимущество в 2 гола, а затем сокращено до одного при давлении швейцарцев. Однако фаворит раунда отстоял свой статус с хрустальным перевесом (1:2).

Швеция

Шведская команда в двух матчах смогла поднять 4 очка. В таблице она идет второй. Для лидерства на данном этапе Евротура нужна только победа, причем в основное время. Однако с самой продуктивной атакой турнира задача не кажется фантастической.

Дважды на этом Евротуре Швеция отыграла больше 60 минут, хотя в обоих случаях вела в счете и сама упускала преимущество. В первом раунде желто-синие дважды позволили отыграться Швейцарии, из-за чего победу пришлось отвоевывать в овертайме (3:2 ОТ).

В упомянутой встрече команда Сэма Халлама лишилась возможности заработать 3 очка за 44 секунды до финальной сирены, а в овертайме возилась с аутсайдером 3 минуты.

Настоящий экшн ждал «Тре Крунур» в игре с Финляндией, в которой шведы то сами вели в счете, то вынуждены были выкладываться на максимум ради камбэка. В итоге это супершоу закончилось победой парней Халлама по буллитам (4:3 Б).

Коэффициенты

На победу Чехии букмекеры выгружают кэф 2.77, на ничью — 4.00, а на победу Швеции — 2.20.

Прогноз

В предстоящем очном раунде скандинавская сборная попытается всеми силами ухватиться за вторую подряд победу в рамках Евротура. Для нового коуча команды это будет значимое достижение.

Шансы в матче с Чехией равны, но при этом «Тре Крунур» могут затащить игру благодаря своей обороне. Да, до стычки с чехами шведы пропустили 5 голов, однако в максимально ответственный момент именно защитная линия выручает команду .

Ставка

В предстоящей встрече шведам хватит класса закрыть чешских форвардов. Наши прогноз и ставка — Швеция победит за 2.20. Дополнительно можно рассмотреть исход — Швеция не проиграет + ТМ 5.5 с коэффициентом 2.28.