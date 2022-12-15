В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Скотиабанк Садлдом Арене» 15 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Калгари» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Калгари»

У «Калгари» за 29 сыгранных матча в активе 31 очко, и всего лишь девятое место в западной конференции. Клуб Саттера по-прежнему не может найти свою игру и не может выиграть уже три матча кряду.

При всем том, что у дружины Саттера против «Ванкувера» исключительно положительная серия сыгранных последних поединков. На данный момент времени у «огоньков» четырех матчевая победная серия в очных противостояниях с «косатками».

Коллектив из Альберты не способен пока что наладить оборонительную игру, которой он славился на протяжении всего прошлого сезона. И 11 пропущенных шайб в последних трех проигранных матчах прекрасно характеризуют нынешнее состояние «Калгари».

«Ванкувер»

В активе «Ванкувера» 27 очков, после 28 сыгранных встреч, и всего лишь одиннадцатая строчка на Западе. В последних матчах у «Кэнакс» результаты более, чем солидные, но в крайнем поединке против «Миннесоты» у дружины Будро явно закончилось топливо, и она без вариантов проиграла 0:3.

Если победная домашняя серия прервалась этим поражением, то вот гостевая по-прежнему продолжает длиться и насчитывает уже пять матчей без поражений. С «Калгари» на данный момент времени вполне можно играть, поэтому возможность продлить серию до шести поединков вполне реальная задача.

За пять последних гостевых матчей «Ванкувер» забросил 24 шайбы, поэтому «Калгари» точно будет непросто в предстоящей игре.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.05, на ничью — 4.62, на гостей — 3.20.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости вполне могут претендовать на победу в предстоящем матче.

Альтернативный прогноз: Учитывая, какие результативные матчи с участием «Ванкувера» на выезде, то вполне можно рассчитывать на пиршество голов и в этой игре.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.20.

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.20.