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    Гости способны огорчить более сильного соперника?

    «Калгари» — «Ванкувер». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 15 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Ванкувер»
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    «Калгари»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Скотиабанк Садлдом Арене» 15 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Калгари» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Калгари»

    У «Калгари» за 29 сыгранных матча в активе 31 очко, и всего лишь девятое место в западной конференции. Клуб Саттера по-прежнему не может найти свою игру и не может выиграть уже три матча кряду.

    При всем том, что у дружины Саттера против «Ванкувера» исключительно положительная серия сыгранных последних поединков. На данный момент времени у «огоньков» четырех матчевая победная серия в очных противостояниях с «косатками».

    Коллектив из Альберты не способен пока что наладить оборонительную игру, которой он славился на протяжении всего прошлого сезона. И 11 пропущенных шайб в последних трех проигранных матчах прекрасно характеризуют нынешнее состояние «Калгари».

    «Ванкувер»

    В активе «Ванкувера» 27 очков, после 28 сыгранных встреч, и всего лишь одиннадцатая строчка на Западе. В последних матчах у «Кэнакс» результаты более, чем солидные, но в крайнем поединке против «Миннесоты» у дружины Будро явно закончилось топливо, и она без вариантов проиграла 0:3.

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    Если победная домашняя серия прервалась этим поражением, то вот гостевая по-прежнему продолжает длиться и насчитывает уже пять матчей без поражений. С «Калгари» на данный момент времени вполне можно играть, поэтому возможность продлить серию до шести поединков вполне реальная задача.

    За пять последних гостевых матчей «Ванкувер» забросил 24 шайбы, поэтому «Калгари» точно будет непросто в предстоящей игре.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.05, на ничью — 4.62, на гостей — 3.20.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости вполне могут претендовать на победу в предстоящем матче.

    Альтернативный прогноз: Учитывая, какие результативные матчи с участием «Ванкувера» на выезде, то вполне можно рассчитывать на пиршество голов и в этой игре.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.20.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.20.

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    «Калгари» — «Ванкувер»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 15.12.2022. Прогнозы на хоккей. Гости способны огорчить более сильного соперника?
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