В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 12 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

В активе столичной команды 26 очков, накопленных в 17 матчах. С такими цифрами она удерживает вторую позицию на Западе, опережая конкурентов на 5 баллов.

В текущем сезоне «Динамо» Москва рубилось с «Северсталью» дважды, обе встречи бело-синие затащили (3:1, 4:3). Матчи со «сталью» попали в беспроигрышную серию столичного клуба, которая продержалась шесть раундов.

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Последней жертвой, попавшей в список лузеров по версии динамовцев, оказался «Куньлунь» (3:2 ОТ), после встречи с которым команда Алексея Кудашова потерпела два поражения.

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На выезде «Динамо» проиграло по буллитам «Нефтехимику» (2:3 Б) и аналогичным образом отстегнуло очки «Салавату Юлаеву» (2:3 Б). Растягивать серию лузов москвичи не захотели, уже в следующем матче они вырубили «Магнитку» (3:1).

«Северсталь»

Череповецкая команда в 16 играх заработала 16 очков, с которыми висит на девятой позиции в Западной конференции. От зоны топ-8 она отстает на 1 балл.

Последний матч с «Динамо» «Северсталь» провела 2-го октября и закрыла его поражением в результативных разборках (3:4). Эта игра стала третьей кряду, в которой «сталь» потеряла очки. Всего в сезоне она пережила две микросерии с тремя подряд лузами.

После очередных неудачных выяснений с динамовцами команда Андрея Разина приехала в Мытищи, где рубилась с «Куньлунем», которого дожала только в серии буллитов (3:2 Б).

Следующие пару игр «Северсталь» откатала дома. Сперва все было плохо — привычная потеря очков в основное время. На этот раз виноватым оказался «Спартак» (2:4). Зато через два дня в гости приехал проблемный «Трактор». Его «сталь» уложила на лопатки в серии буллитов (4:3 Б).

Коэффициенты

Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.04, ничья — в 3.92, а победа «Северстали» — в 3.12.

Прогноз

«Северсталь» едет покорять столицу с бэкграундом из четырех поражений в пяти гостевых матчах, в то время как «Динамо» три встречи не проигрывает дома, забрасывая минимум 4 шайбы в каждой.

Упомянутая статистика динамовцев будет иметь перевес. Команда Кудашова продолжает показывать топовую игру , в то время как «сталь» по-прежнему лихорадит.

Ставка

На своем льду бело-синие возьмут верх с большим результативным перевесом. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой -1 за 2.15.