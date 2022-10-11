В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Барыс Арене» 11 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Казахстанский представитель Лиги откатал 16 матчей, в которых зацепился за 17 очков и за шестое место в Восточной конференции. От ближайшего окружения из нижней части таблицы он отскочил на 3 балла.

В конце сентября и начале текущего месяца «Барысу» хватило ресурсов на три подряд победы, что стало самой длинной его беспроигрышной серией в этом сезоне.

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Два знаковых подряд события прошли в гостях — первые в новой кампании победы на чужом льду были добыты в матчах с «Локомотивом» (1:0 Б) и «Спартаком» (3:1), а затем дома команда Андрея Скабелки выдала мегаперфоманс в жестокой драке с «Сочи» (5:4 ОТ).

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Микросерию «Барыса» заруинил «Нефтехимик» 4 октября (1:2). Вдогонку казахстанцы отстегнули 2 очка «Торпедо» в Нижнем (1:3). Очередная победа прилетела в копилку клуба из Нур-Султана в Казани, где он вырубил «Ак Барс» (3:2).

«Куньлунь»

Китайская команда зарубилась в 17 раундах регулярки, сумев настрелять 15 очков. С такими цифрами она находится на десятом месте на Западе, но от топ-8 отстает всего на 1 балл.

В октябре «Куньлунь» не остался без набранных баллов ни в одном из пяти матчей, при этом «Ред Стар» было добыто три победы. Одна из них пришла в результате мегакамбэка в зарубе с ЦСКА (5:4 ОТ).

В двух следующих встречах команда Грега Айэленда потерпела два поражения — в овертайме ее вырубило московское «Динамо» (2:3 ОТ), а в серии буллитов — «Северсталь» (2:3 Б).

Очередные 2 балла «Куньлунь» урвал в домашнем матче с «Трактором» (3:2 ОТ), а на «G-Drive Арене» 9-го октября китайская команда размазала «Авангард» (4:0). Для пекинцев это первая победа в Омске и первая за пару лет победа без пропущенных голов.

Коэффициенты

Поставить в этом матче на «Барыс» букмекеры дают возможность за 1.57, на ничью — за 4.50, а на «Куньлунь» — за 4.86.

Прогноз

Команда Айэленда включила чит-коды и начала набирать очки в каждой игре октября . Причем в трех матчах она нагнула соперников, считавшихся на несколько уровней выше в классе.

Китайский клуб поймал баланс на волне успеха и готов побороться за топ-8. В данный момент такая возможность у него имеется, а «Барыс» — не самый сильный конкурент, с которым тягался «Куньлунь» в недавнем прошлом.

Ставка

В Нур-Султане киперы «Ред Стар» готовы снова отбивать все, что летит в их рамку, а форварды — реализовывать максимум. Наши прогноз и ставка — «Куньлунь» победит с форой +1.5 за 1.87.