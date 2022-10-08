ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеКак Дембеле наконец-то повзрослел Алексей ОлейникОлейник ничего не показал в бою с Латифи. На этот раз «дяде Леше» не помогла даже борьба «Челси» — «Милан»«Челси» идет на взлет. Команда Грэма Поттера разобрала чемпиона Италии
  • 11:07
    • Гогричиани подаст в суд на девушку, обвинившую его в избиении
  • 11:01
    • «Это шок». Фигурист Алиев рассказал о реакции на получение повести из военкомата
  • 10:18
    • Экс-игрока «молодежки» «Уфы» оштрафовали на 400 тысяч рублей за покупку военного билета
  • 10:09
    • Рублев вышел в полуфинал турнира в Астане
  • 10:00
    • В «Арисе» рассказали, как им удалось уговорить Кокорина на переход
  • 09:28
    • «Галатасарай» зимой хочет подписать Криштиану Роналду
    Все новости спорта

    Праздник хоккея на новой «G-Drive Арене» будет испорчен «Магниткой»

    «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 3.04) на хоккейный матч КХЛ 8 октября 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Металлург» Мг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Семен Кошелев
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «G-Drive Арене» 8 октября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Авангард»

    «Авангард» после 14 матчей снова рухнул на девятое место на Востоке с 11 очками. Столько же баллов в активе десятого «Нефтехимика», а от восьмого «Амура» омичи отклеились на 1 пункт.

    Самая мощная и пока единственная серия побед «Авангарда» продлилась три матча и прошла в период с 16-го по 21-е сентября. После нее омичи откатали еще пять матчей, потерпев в них три поражения.

    Очередная турнирная потеря накрыла команду Дмитрия Рябыкина в выездной игре с «Торпедо» (2:4), а после победы над «Нефтехимиком» (3:2) «ястребы» успели крупно проиграть «Динамо» Москва (1:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    1-го октября состоялось знаковое событие — «Авангард» вернулся в Омск, где сходу вырубил «Сибирь» в сложнейшем матче (2:1). Через 3 дня парни Рябыкина приземлились в Уфе. На чужом льду их размазал «Салават Юлаев» (0:5).

    «Металлург» Мг

    Магнитогорцы плотно засели на втором месте на Востоке с 22 очками, набранными в 14 играх. От третьего «Ак Барса» они оторвались на 2 балла, а лидеру конференции уступают 1 пункт.

    С 10-го по 26-е сентября «Металлург» Мг шел напролом и не проигрывал никому в течение семи раундов. В пяти встречах серии «лисы» заряжали в ворота соперников по 3+ шайбы и дрались чаще с проходными андердогами.

    Продлить стрик до восьми побед подряд команде Ильи Воробьева не дал «Нефтехимик», который 30-го сентября заявил, что его статус лузера уходит в прошлое, а «Магнитка» даже с пятью голами не смогла зацепиться за очки (5:6).

    Два последних матча «Металлург» Мг провел на выезде. В первом он спокойно вынес «Трактор» (5:2), а во втором пришлось камбэчить. В разборках с «Салаватом» «Магнитка» летела 0:2, но в первом периоде восстановила равенство, а в третьем — вонзила победную шайбу (3:2).

    Коэффициенты

    На победу «Авангарда» букмекеры дают возможность зарядить за 2.55, на ничью — за 4.10, а на «Металлург» Мг — за 2.31.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    Несмотря на то что «Авангарду» начали перепадать очки, на фоне топ-команд он смотрится уныло.

    Недавнее поражение от «Торпедо» можно оправдать судьями, но «Динамо» и «Салавату» омичи крупно проиграли сами. Во встрече с уверенно идущей «Магниткой» парней Рябыкина ждет аналогичный исход — поражение с большой разницей.

    Ставка

    Пока магнитогорцы уверенно летят к лидерству на Востоке, никакой «Авангард» в своей нынешней версии им не навредит. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит с форой -1 за 3.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Циципас — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.94
  • Прогноз на матч Кирьос — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шаповалов — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Хачанов — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Верес — Металлист
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Колос — Ингулец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Урал — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рыбакина — Квитова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Куньлунь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Днепр Могилев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч СКА — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Газишехир — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на хоккей. Праздник хоккея на новой «G-Drive Арене» будет испорчен «Магниткой»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры