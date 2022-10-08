В матче Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «G-Drive Арене» 8 октября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

«Авангард» после 14 матчей снова рухнул на девятое место на Востоке с 11 очками. Столько же баллов в активе десятого «Нефтехимика», а от восьмого «Амура» омичи отклеились на 1 пункт.

Самая мощная и пока единственная серия побед «Авангарда» продлилась три матча и прошла в период с 16-го по 21-е сентября. После нее омичи откатали еще пять матчей, потерпев в них три поражения.

Очередная турнирная потеря накрыла команду Дмитрия Рябыкина в выездной игре с «Торпедо» (2:4), а после победы над «Нефтехимиком» (3:2) «ястребы» успели крупно проиграть «Динамо» Москва (1:4).

Все прогнозы на КХЛ

1-го октября состоялось знаковое событие — «Авангард» вернулся в Омск, где сходу вырубил «Сибирь» в сложнейшем матче (2:1). Через 3 дня парни Рябыкина приземлились в Уфе. На чужом льду их размазал «Салават Юлаев» (0:5).

«Металлург» Мг

Магнитогорцы плотно засели на втором месте на Востоке с 22 очками, набранными в 14 играх. От третьего «Ак Барса» они оторвались на 2 балла, а лидеру конференции уступают 1 пункт.

С 10-го по 26-е сентября «Металлург» Мг шел напролом и не проигрывал никому в течение семи раундов. В пяти встречах серии «лисы» заряжали в ворота соперников по 3+ шайбы и дрались чаще с проходными андердогами.

Продлить стрик до восьми побед подряд команде Ильи Воробьева не дал «Нефтехимик», который 30-го сентября заявил, что его статус лузера уходит в прошлое, а «Магнитка» даже с пятью голами не смогла зацепиться за очки (5:6).

Два последних матча «Металлург» Мг провел на выезде. В первом он спокойно вынес «Трактор» (5:2), а во втором пришлось камбэчить. В разборках с «Салаватом» «Магнитка» летела 0:2, но в первом периоде восстановила равенство, а в третьем — вонзила победную шайбу (3:2).

Коэффициенты

На победу «Авангарда» букмекеры дают возможность зарядить за 2.55, на ничью — за 4.10, а на «Металлург» Мг — за 2.31.

Прогноз

Несмотря на то что «Авангарду» начали перепадать очки, на фоне топ-команд он смотрится уныло .

Недавнее поражение от «Торпедо» можно оправдать судьями, но «Динамо» и «Салавату» омичи крупно проиграли сами. Во встрече с уверенно идущей «Магниткой» парней Рябыкина ждет аналогичный исход — поражение с большой разницей.

Ставка

Пока магнитогорцы уверенно летят к лидерству на Востоке, никакой «Авангард» в своей нынешней версии им не навредит. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит с форой -1 за 3.04.