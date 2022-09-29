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    Динамовцы не оставят ни малейшего шанса «Амуру»

    «Динамо» Москва — «Амур». Прогноз и ставка (к. 1.95) на хоккейный матч КХЛ 29 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Амур»
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    «Динамо» против «Северстали»
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Амур». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 29 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 29 Сентября 2022 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Амур Амур
  • Хабаровск
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    «Динамо» Москва

    В 11 играх регулярного сезона динамовцам на счет упали 16 очков. Благодаря этому они вернулись на второе место в Западной конференции с хорошим перевесом в сторону забитых голов — 29:16.

    Вторая половина сентября началась с того, что «Динамо» Москва на своем льду получило пару резких оплеух, в результате чего команда осталась без потенциальных четырех очков.

    Коэффициенты матча Динамо — Амур

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  • 1.624.304.90Фрибет$40
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    В первом матче мини-серии лузов хоккеисты Алексея Кудашова проиграли СКА (2:3). А после встречи с мощнейшими питерцами они уступили лайтовому сопернику — «Локомотиву» (1:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    После «Локо» дела «Динамо» пошли на улучшение — в трех встречах — три победы. В череде выигранных матчей москвичи щелкнули «Северсталь» (3:1), наконец-то вырубили СКА (2:1 Б) и проехались по «Авангарду» (4:1).

    «Амур»

    Хабаровская команда откатала 11 матчей, по итогам которых оказалась на девятом месте в рейтинге Востока с 9 очками и минусовым балансом голов — 19:29.

    «Амур» в своей нынешней версии побеждает редко. Намного чаще он накидывает очки конкурентам. Серия поражений из четырех матчей, пережитая в период с 15-го по 21-е сентября, четко это демонстрирует.

    В упомянутый временной отрезок команда Вадима Епанчинцева вложила домашние игры с «Металлургом» Мг (0:3, 2:3) и «Салаватом Юлаевым» (0:2, 2:3 Б).

    Разбавить красную серию победой «Амуру» помог андердог из Запада — «Сочи» (2:1 ОТ). Однако в драке с более сильным оппонентом — «Витязем» — хабаровчане снова остались без набранных баллов (1:3).

    Коэффициенты

    Зарядить на «Динамо» Москва букмекеры дают возможность за 1.81, на ничью — за 4.10, а на «Амур» — за 3.70.

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    Прогноз

    Алексей Кудашов со своим текущим ростером показывает хорошие результаты.

    В списке команд, которых успели вынести динамовцы, были крепыши посерьезнее «Амура», а с гостями из Хабаровска столичный клуб должен разбираться налегке.

    Ставка

    Ожидаем, что на «ВТБ Арене» фаворит затащит победу с голевым запасом. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой -1 за 1.95.

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    «Динамо» Москва — «Амур»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 29.09.2022. Прогнозы на хоккей. Динамовцы не оставят ни малейшего шанса «Амуру»
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