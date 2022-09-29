В матче Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Амур». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 29 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

В 11 играх регулярного сезона динамовцам на счет упали 16 очков. Благодаря этому они вернулись на второе место в Западной конференции с хорошим перевесом в сторону забитых голов — 29:16.

Вторая половина сентября началась с того, что «Динамо» Москва на своем льду получило пару резких оплеух, в результате чего команда осталась без потенциальных четырех очков.

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В первом матче мини-серии лузов хоккеисты Алексея Кудашова проиграли СКА (2:3). А после встречи с мощнейшими питерцами они уступили лайтовому сопернику — «Локомотиву» (1:3).

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После «Локо» дела «Динамо» пошли на улучшение — в трех встречах — три победы. В череде выигранных матчей москвичи щелкнули «Северсталь» (3:1), наконец-то вырубили СКА (2:1 Б) и проехались по «Авангарду» (4:1).

«Амур»

Хабаровская команда откатала 11 матчей, по итогам которых оказалась на девятом месте в рейтинге Востока с 9 очками и минусовым балансом голов — 19:29.

«Амур» в своей нынешней версии побеждает редко. Намного чаще он накидывает очки конкурентам. Серия поражений из четырех матчей, пережитая в период с 15-го по 21-е сентября, четко это демонстрирует.

В упомянутый временной отрезок команда Вадима Епанчинцева вложила домашние игры с «Металлургом» Мг (0:3, 2:3) и «Салаватом Юлаевым» (0:2, 2:3 Б).

Разбавить красную серию победой «Амуру» помог андердог из Запада — «Сочи» (2:1 ОТ). Однако в драке с более сильным оппонентом — «Витязем» — хабаровчане снова остались без набранных баллов (1:3).

Коэффициенты

Зарядить на «Динамо» Москва букмекеры дают возможность за 1.81, на ничью — за 4.10, а на «Амур» — за 3.70.

Прогноз

Алексей Кудашов со своим текущим ростером показывает хорошие результаты .

В списке команд, которых успели вынести динамовцы, были крепыши посерьезнее «Амура», а с гостями из Хабаровска столичный клуб должен разбираться налегке.

Ставка

Ожидаем, что на «ВТБ Арене» фаворит затащит победу с голевым запасом. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой -1 за 1.95.