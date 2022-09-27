В матче Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 27 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Нефтехимик» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Нижнекамцы статистически худшие во всей Лиге. В десяти матчах команда смогла зацепиться всего за 1 балл, из-за чего она застряла на дне Восточной конференции с минусовым балансом голов — 21:42.

В первой встрече сезона «Нефтехимик» безбашенно рубился с ЦСКА, которому проиграл в овертайме (4:5 ОТ). Вероятно, такая битва сожгла максимальный запас ресурсов «нефти», сдавшей в основное время остальные поединки.

Коэффициенты матча Нефтехимик — Сибирь 1X2Новым игрокам 2.504.052.50Фрибет$40

В период с 5-го по 25-е сентября команда Олега Леонтьева потерпела еще девять поражений. В шести матчах упомянутых издевательств в ворота нижнекамцев заряжали минимум 4 шайбы.

Все прогнозы на КХЛ

В хилой статистике «Нефтехимика» была и встреча с «Сибирью», закончившаяся поражением с минимальной разницей (2:3). А после гостевой кампании в Новосибирске «нефть» дома уступила «Трактору» (3:5) и «Авангарду» (2:3).

«Сибирь»

Новосибирцы поучаствовали в 11 встречах, по итогам которых поднялись на четвертое место в Восточной конференции с 13 очками и плюсовой разницей забитых и пропущенных — 26:25.

Буквально недавно результаты «Сибири» подорвали два подряд неудачных выезда. В матчах 16-го и 18-го сентября она поочередно отстегнула очки «Автомобилисту» (2:5) и «Барысу» (0:2).

После напрасного визита в Нур-Султан команда Андрея Мартемьянова вернулась домой, где успела щелкнуть «Нефтехимик» (3:2) и снова получить панч от «Авто» (3:5).

Последнюю встречу «Сибирь» откатала в Балашихе. Бездумная драка с «Витязем» запомнилась персональным шоу Александра Шарова. Его покер и ассист принесли гостям победу в овертайме (5:4 ОТ).

Коэффициенты

Зарядить на «Нефтехимик» букмекеры предлагают за 2.40. Ничья оценивается в 3.84, а победа «Сибири» — в 2.54.

Прогноз

В предыдущем матче «Сибирь» вернула былой запал, который в дебюте чемпионата позволял биться за лидерство на Востоке + Александр Шаров вовремя набрал топ-форму.

С солидным запасом энергии новосибирцы врываются в Нижнекамск к худшему сопернику конференции , которому ничего не светит против таких парней Мартемьянова.

Ставка

На льду «Нефтехимика» гости не только выиграют, но и сделают это с жирным перевесом. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» победит с форой -1 за 3.34.