«Нефтехимик»
Нижнекамцы статистически худшие во всей Лиге. В десяти матчах команда смогла зацепиться всего за 1 балл, из-за чего она застряла на дне Восточной конференции с минусовым балансом голов — 21:42.
В первой встрече сезона «Нефтехимик» безбашенно рубился с ЦСКА, которому проиграл в овертайме (4:5 ОТ). Вероятно, такая битва сожгла максимальный запас ресурсов «нефти», сдавшей в основное время остальные поединки.
Коэффициенты матча Нефтехимик — Сибирь
В период с 5-го по 25-е сентября команда Олега Леонтьева потерпела еще девять поражений. В шести матчах упомянутых издевательств в ворота нижнекамцев заряжали минимум 4 шайбы.
В хилой статистике «Нефтехимика» была и встреча с «Сибирью», закончившаяся поражением с минимальной разницей (2:3). А после гостевой кампании в Новосибирске «нефть» дома уступила «Трактору» (3:5) и «Авангарду» (2:3).
«Сибирь»
Новосибирцы поучаствовали в 11 встречах, по итогам которых поднялись на четвертое место в Восточной конференции с 13 очками и плюсовой разницей забитых и пропущенных — 26:25.
Буквально недавно результаты «Сибири» подорвали два подряд неудачных выезда. В матчах 16-го и 18-го сентября она поочередно отстегнула очки «Автомобилисту» (2:5) и «Барысу» (0:2).
После напрасного визита в Нур-Султан команда Андрея Мартемьянова вернулась домой, где успела щелкнуть «Нефтехимик» (3:2) и снова получить панч от «Авто» (3:5).
Последнюю встречу «Сибирь» откатала в Балашихе. Бездумная драка с «Витязем» запомнилась персональным шоу Александра Шарова. Его покер и ассист принесли гостям победу в овертайме (5:4 ОТ).
Коэффициенты
Зарядить на «Нефтехимик» букмекеры предлагают за 2.40. Ничья оценивается в 3.84, а победа «Сибири» — в 2.54.
Прогноз
В предыдущем матче «Сибирь» вернула былой запал, который в дебюте чемпионата позволял биться за лидерство на Востоке + Александр Шаров вовремя набрал топ-форму.
Ставка
На льду «Нефтехимика» гости не только выиграют, но и сделают это с жирным перевесом. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» победит с форой -1 за 3.34.