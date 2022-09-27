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    «Сибирь» воспользуется раздачей очков в Нижнекамске?

    «Нефтехимик» — «Сибирь». Прогноз и ставка (к. 3.34) на хоккейный матч КХЛ 27 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Сибирь»
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    Денис Александров
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 27 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Нефтехимик» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 27 Сентября 2022 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:30 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
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    «Нефтехимик»

    Нижнекамцы статистически худшие во всей Лиге. В десяти матчах команда смогла зацепиться всего за 1 балл, из-за чего она застряла на дне Восточной конференции с минусовым балансом голов — 21:42.

    В первой встрече сезона «Нефтехимик» безбашенно рубился с ЦСКА, которому проиграл в овертайме (4:5 ОТ). Вероятно, такая битва сожгла максимальный запас ресурсов «нефти», сдавшей в основное время остальные поединки.

    Коэффициенты матча Нефтехимик — Сибирь

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    В период с 5-го по 25-е сентября команда Олега Леонтьева потерпела еще девять поражений. В шести матчах упомянутых издевательств в ворота нижнекамцев заряжали минимум 4 шайбы.

    Все прогнозы на КХЛ

    В хилой статистике «Нефтехимика» была и встреча с «Сибирью», закончившаяся поражением с минимальной разницей (2:3). А после гостевой кампании в Новосибирске «нефть» дома уступила «Трактору» (3:5) и «Авангарду» (2:3).

    «Сибирь»

    Новосибирцы поучаствовали в 11 встречах, по итогам которых поднялись на четвертое место в Восточной конференции с 13 очками и плюсовой разницей забитых и пропущенных — 26:25.

    Буквально недавно результаты «Сибири» подорвали два подряд неудачных выезда. В матчах 16-го и 18-го сентября она поочередно отстегнула очки «Автомобилисту» (2:5) и «Барысу» (0:2).

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    • После напрасного визита в Нур-Султан команда Андрея Мартемьянова вернулась домой, где успела щелкнуть «Нефтехимик» (3:2) и снова получить панч от «Авто» (3:5).

    Последнюю встречу «Сибирь» откатала в Балашихе. Бездумная драка с «Витязем» запомнилась персональным шоу Александра Шарова. Его покер и ассист принесли гостям победу в овертайме (5:4 ОТ).

    Коэффициенты

    Зарядить на «Нефтехимик» букмекеры предлагают за 2.40. Ничья оценивается в 3.84, а победа «Сибири» — в 2.54.

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    Прогноз

    В предыдущем матче «Сибирь» вернула былой запал, который в дебюте чемпионата позволял биться за лидерство на Востоке + Александр Шаров вовремя набрал топ-форму.

    С солидным запасом энергии новосибирцы врываются в Нижнекамск к худшему сопернику конференции, которому ничего не светит против таких парней Мартемьянова.

    Ставка

    На льду «Нефтехимика» гости не только выиграют, но и сделают это с жирным перевесом. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» победит с форой -1 за 3.34.

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    «Нефтехимик» — «Сибирь»: прогноз, ставка (3.34), статистика, коэффициенты матча 27.09.2022. Прогнозы на хоккей. «Сибирь» воспользуется раздачей очков в Нижнекамске?
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