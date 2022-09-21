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    Светит ли что-нибудь «Витязю» в матче с «Локомотивом»?

    «Витязь» — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 3.50) на хоккейный матч КХЛ 21 сентября 2022 года

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    «Витязь» в матче с «Локомотивом»
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на арене «Балашиха» 21 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Витязь» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Витязь»

    Восемь матчей понадобилось «витязям», чтобы набрать десяток очков. В турнирной таблице Западной конференции команда занимает шестое место с плюсовой разницей забитых и пропущенных — 18:16.

    Для «Витязя» текущий чемпионат начался сказочно. Ему удалось выбить четыре подряд победы, при этом в каждой встрече положить в ворота соперников минимум трешку.

    Все свои топ-игры команда Вячеслава Буцаева провела в Балашихе, где одержала верх над «Авангардом» (3:2), «Салаватом Юлаевым» (3:2), «Барысом» (5:0) и «Локомотивом» (4:3 ОТ).

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    К сожалению, после мощного начала «Витязь» напомнил старую версию себя. Четыре следующих матча клуб закрыл поражениями от «Динамо» Москва (0:2), ЦСКА (2:4), «Локо» (0:1 Б) и «Торпедо» (1:2 Б).

    «Локомотив»

    Ярославцы зацепились за 9 баллов в восьми играх регулярки и закрыли эти матчи с результативным балансом — 21:18. На Западе команда попала на восьмую позицию.

    Начало сезона получилось для «Локомотива» непредсказуемым с точки зрения результатов. В трех стартовых играх он оформил две победы.

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    • А вот в период с 9-го по 14-е сентября команду Игоря Никитина поймала серия неудач, которая продержалась в течение трех игровых дней. Красной статистика оказалась во встречах с «Витязем» (3:4 ОТ), ЦСКА (2:3) и СКА (2:3).

    После разборок с «армейскими» командами «Локомотив» в очередной раз зарубился с «Витязем» и получил свой реванш (1:0 Б). В последнем матче ярославцы в гостях нагнули московское «Динамо» (3:1).

    Коэффициенты

    На победу «Витязя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.50, ничья оценивается в 4.30, а победа «Локомотива» — в 1.83.

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    Прогноз

    Даже несмотря на череду недавних поражений, «Витязь» вновь может вернуться в большую игру, чтобы удерживать себя в верхней части таблицы Запада.

    Матч с «Локо» — это матч с равным по силе конкурентом, поэтому у «богатырей» сохраняются солидные шансы на 2 балла в домашнем заходе 21 сентября.

    Ставка

    В прошлом личном пересечении команда Буцаева подняла белый флаг во время серии буллитов, поэтому в предстоящей встрече реванш будет для нее дополнительным мотиватором. Наши прогноз и ставка — «Витязь» победит за 3.50.

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    «Витязь» — «Локомотив»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 21.09.2022. Прогнозы на хоккей. Светит ли что-нибудь «Витязю» в матче с «Локомотивом»?
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