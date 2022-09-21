ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фанаты «МЮ» хотят избавиться от владельцев клуба Почему фанаты «Манчестер Юнайтед» ненавидят его владельцев Томас Тухель Следующий клуб Тухеля. 8 топ-вариантов для немца после странного увольнения из «Челси» Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 13-19 сентября
    Все новости спорта

    «Салават» продолжит набивать статистику в Хабаровске?

    «Амур» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 1.94) на хоккейный матч КХЛ 21 сентября 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Амур Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз и ставки на «Амур» — «Салават Юлаев»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эндрю Кейлоф
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Платинум Арене» 21 сентября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Амур»

    В активе клуба из Хабаровска шесть очков, которые она урвала в восьми встречах. В конференции дальневосточный представитель заехал на восьмое место с разницей голов 14:22.

    Четыре стартовых матча Лига предложила «Амуру» провести на выезде. В серии гостевых разборок хабаровчанам удалось оформить 2 победы, причем одну из них они выгрызли в овертайме у «Магнитки» (5:4 ОТ).

    После путешествий по другим городам «Амур» вернулся домой, где успел откатать 4 матча, в трех из которых остался без очков. Правда, открылась серия раундов на «Платинум Арене» победой над «Куньлунем» (2:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Остальные встречи команда Вадима Епанчинцева закрыла в статусе неудачника, дважды уступив с разницей в 2 шайбы. В серии поражений «Амур» дважды был обыгран «Металлургом» Мг (0:3, 2:3) и пострадал от «Салавата» (0:2).

    «Салават Юлаев»

    За уфимцами на данный момент закреплена шестая позиция в Восточной конференции. В восьми встречах они перехватили 8 набранных баллов. При этом разница голов у команды минусовая — 15:17.

    Сезон «Салавата Юлаева» начался с пары жарких матчей, по итогам которых он остался с одним турнирным очком, в то время как первую победу фанатская база ждала до 7-го сентября. В торжественный день уфимцы вырубили «Динамо» Минск (4:2).

  • Шулак тащит «Адмирал», «Автомобилист» разрывает Восток, а СКА сольно правит на Западе. Чем запомнилась прошлая неделя в КХЛ?
  • КХЛ: топовые события игровой недели
  • Вчера

    • Домашние же два балла команда Виктора Козлова заработала спустя два дня после того как прихлопнула белорусов. На своем льду зеленые с минимальным гандикапом дожали «Трактор» (3:2).

    Дальше «Салават Юлаев» накрыла волна неудач — три поражения и одно очко в упомянутой негативной серии, прервать которую удалось в последней встрече — вовремя подвернулся «Амур» (2:0).

    Коэффициенты

    На победу «Амура» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.22, зарядить на ничью можно за 4.14, а на «Салават Юлаев» — за 1.94.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    Родные стены не помогают «Амуру» справляться с большими ребятами с Востока. Трижды кряду хабаровчане проиграли, и сейчас нет никаких факторов, которые могли бы поспособствовать лучшему результату во втором заходе с «Салаватом».

    Ставка

    Пока уфимцам дается игра и нужны очки, они будут пользоваться выгодными моментами типа предстоящей встречи. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит за 1.94.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Мухаммад — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Гасанова — Шарма
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Плишкова — Шиникова
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Мария — Бушар
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Наито — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Умбер — Бонзи
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гаске — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Руусувуори — Лехечка
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Симон — Гоффен
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Имер — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Мэйджоу Хакка
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Чанчунь Ятай — Ухань Три Таунс
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Осака — Сэвилл
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ухань Цзалл — Шэньчжэнь
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Амур» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 21.09.2022. Прогнозы на хоккей. «Салават» продолжит набивать статистику в Хабаровске?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры