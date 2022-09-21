В матче Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Платинум Арене» 21 сентября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

В активе клуба из Хабаровска шесть очков, которые она урвала в восьми встречах. В конференции дальневосточный представитель заехал на восьмое место с разницей голов 14:22.

Четыре стартовых матча Лига предложила «Амуру» провести на выезде. В серии гостевых разборок хабаровчанам удалось оформить 2 победы, причем одну из них они выгрызли в овертайме у «Магнитки» (5:4 ОТ).

После путешествий по другим городам «Амур» вернулся домой, где успел откатать 4 матча, в трех из которых остался без очков. Правда, открылась серия раундов на «Платинум Арене» победой над «Куньлунем» (2:1).

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Остальные встречи команда Вадима Епанчинцева закрыла в статусе неудачника, дважды уступив с разницей в 2 шайбы. В серии поражений «Амур» дважды был обыгран «Металлургом» Мг (0:3, 2:3) и пострадал от «Салавата» (0:2).

«Салават Юлаев»

За уфимцами на данный момент закреплена шестая позиция в Восточной конференции. В восьми встречах они перехватили 8 набранных баллов. При этом разница голов у команды минусовая — 15:17.

Сезон «Салавата Юлаева» начался с пары жарких матчей, по итогам которых он остался с одним турнирным очком, в то время как первую победу фанатская база ждала до 7-го сентября. В торжественный день уфимцы вырубили «Динамо» Минск (4:2).

Домашние же два балла команда Виктора Козлова заработала спустя два дня после того как прихлопнула белорусов. На своем льду зеленые с минимальным гандикапом дожали «Трактор» (3:2).

Дальше «Салават Юлаев» накрыла волна неудач — три поражения и одно очко в упомянутой негативной серии, прервать которую удалось в последней встрече — вовремя подвернулся «Амур» (2:0).

Коэффициенты

На победу «Амура» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.22, зарядить на ничью можно за 4.14, а на «Салават Юлаев» — за 1.94.

Прогноз

Родные стены не помогают «Амуру» справляться с большими ребятами с Востока . Трижды кряду хабаровчане проиграли, и сейчас нет никаких факторов, которые могли бы поспособствовать лучшему результату во втором заходе с «Салаватом».

Ставка

Пока уфимцам дается игра и нужны очки, они будут пользоваться выгодными моментами типа предстоящей встречи. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит за 1.94.