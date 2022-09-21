В матче Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Фетисов Арене» 21 сентября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адмирал»

После восьми матчей клуб из Владивостока упал на четвертое место в конференции, заработав 9 очков в восьми матчах. За этот период команда забила 14 голов при 12 пропущенных.

«Адмирал» выдал не лучшее начало сезона — три поражения в четырех матчах. Единственную победу на старте регулярки «моряки» с уверенностью затащили в «Большом», размазав «Сочи» (4:1).

Но среди списка лузов был все же один реально крутой матч, прошедший в Казани, где бригада Леонида Тамбиева морально кошмарила «Ак Барс», которому проиграла в овертайме (1:2 Б).

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Зато домашнюю кампанию «Адмирал» начал мощно — три победы подряд. На «Фетисов Арене» от хозяев по лицу получили «Куньлунь» (3:1) и «Салават» (2:1 Б). Увы, но сказка во Владивостоке быстро закончилась — 19-го сентября этому поспособствовал «Металлург» Мг (0:2).

«Металлург» Мг

За восемь матчей магнитогорцам удалось поднять 12 очков, что делает команду полноправным владельцем второй строчки на Востоке с плюсовым балансом голов — 24:22.

Уже на старте сезона «Металлурга» Мг получил горький опыт, научивший его доигрывать матчи до конца, ведь в трех встречах с грустным концом в период с 1-го по 8-е сентября «лисы» по ходу вели в счете минимум в 2 шайбы и давали шансы соперникам на камбэк, коими те пользовались на сто процентов.

Последний такой результативный облом случился в игре с «Амуром», в котором команда Ильи Воробьева прощелкала полноценное возвращение андердога за 25 секунд до сирены. В овертайме «Магнитка» упала и встать уже не смогла (4:5 ОТ).

Подобная неосмотрительность ушла в прошлое. Надолго это или нет — покажет время, но в четырех последних встречах «Металлург» Мг только побеждал. Вырубила «Магнитка» «Спартак» (2:1 ОТ), «Амур» (3:0, 3:2) и «Адмирал» (2:0).

Коэффициенты

Возможный успех «Адмирала» букмекеры рассматривают за 3.62. Поставить на ничью можно за 4.32, а на «Металлург» Мг — за 1.79.

Прогноз

В предыдущей встрече «Магнитка» была супернадежной в обороне — ни один бросок из 32 не зашел в цель. Теперь перед командой Воробьева стоит задача откатать такую же по надежности встречу . Сил и умений на ее решение у гостей хватит.

Ставка

«Адмирал» при всех своих положительных качествах не сможет подготовиться к жарким разборкам с кучей голов. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 2.00.