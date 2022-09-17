В матче Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Фетисов Арене» 17 сентября. Начало встречи — в 10:00 мск. «Адмирал» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адмирал»

Семь набранных баллов упали на счет клуба из Владивостока после шести матчей в регулярке. Более того, команда имеет плюсовую разницу голов — 12:9, благодаря чему заслуженно приземлилась на четвертое место в Восточной конференции.

На старте чемпионата «Адмирал» получил проходных соперников, встречи с которыми закрыл с 50%-м показателем. В первом матче дальневосточный клуб проиграл «Куньлуню» (1:3), во втором — размазал «Сочи» (4:1).

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После перфоманса в «Большом» команда Леонида Тамбиева погостила у «Спартака», которому уступила (1:2). А через пару дней «моряки» выдали микросенсацию в игре с «Ак Барсом», остановившись в овертайме (1:2 ОТ).

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Выезд в Казань заставил «Адмирал» поверить в собственную неуязвимость. Вернувшись на «Фетисов Арену», владивостокцы щелкнули «Куньлунь» (3:1) и «Салават» (2:0).

«Салават Юлаев»

Уфимцы в шести встречах зацепили только 5 очков. Для команды такого уровня начало сомнительное. С разницей забитых и пропущенных 12:15 она занимает седьмую позицию на Востоке.

Мощная форма двух соперников на старте оставила «Салават Юлаев» без набранных баллов. В дебюте регулярки зеленые проиграли СКА (2:3 ОТ) и «Витязю» (2:3).

Тащить очки команда Виктора Козлова начала в Белоруссии, где обошла по голам «Динамо» Минск (4:2). Позже дома «Салават» дебютировал с победы над «Трактором» (3:2).

Удерживать вин-стрик дольше «Юлаев» не мог. На своей территории парни Козлова отдали матч «Спартаку» (1:3), а во Владивостоке порадовали хоккеистов «Адмирала» (0:2).

Коэффициенты

На «Адмирал» во второй подряд игре с уфимцами букмекеры дают коэффициент 3.32, а на «Салават Юлаев» они выкатывают кэф 1.95. Зарядить на ничью можно за 4.00.

Прогноз

Панч в предыдущем раунде заставит «Салават» прийти в себя и перестать недооценивать предматчевых андердогов. Сейчас команда нуждается в набранных баллах и имеет достаточно ресурсов, чтобы вести разговор с «Адмиралом» с позиции силы. Второй подряд сенсации во Владивостоке не будет.

Ставка

Предыдущая игра шарахнула по настроению команды Козлова. Коуч не допустит, чтобы его парни откатали еще один такой матч. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит за 1.95.