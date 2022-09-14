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    ЦСКА — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 1.90) на хоккейный матч КХЛ 14 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Витязь»
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    «Витязь» против «Динамо» Москва
    В матче Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 14 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 14 Сентября 2022 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Витязь Витязь
  • Подольск
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    ЦСКА

    После пяти матчей в графе набранных очков ЦСКА указана цифра «6». В турнирной таблице Западной конференции команда съехала на восьмую строчку с отрицательным голевым балансом — 16:17.

    Соперники на старте заставили ЦСКА влететь в новый чемпионат на максимальных настройках. Сперва «армейцы» закамбэчили матч с «Магниткой» (6:2), а затем — дрались с «Нефтехимиком» до овертайма, в котором Владислав Каменев выгрыз для своих победу (4:3 ОТ).

    Коэффициенты матча ЦСКА — Витязь

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    Мощное начало чемпионата резко забылось 5-го сентября. В тот игровой вечер команда Сергея Федорова принимала «Ак Барс» и даже открыла счет. Но после шайбы Абрамова запал москвичей потух, а казанцы зарядили жирную стопку голов, обеспечив «армейцам» крупное поражение (1:5).

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    Отдохнув несколько дней, ЦСКА поехал биться с «Северсталью». Но и от череповчан гости выхватили сполна (1:4). Разбавить два крупных поражения столичному клубу удалось в Ярославле — вовремя команда встретилась «Локомотивом» (3:2).

    «Витязь»

    На счету подмосковной команды 8 очков, которые достались ей в пяти заходах. С разницей забитых и пропущенных 15:9 она закрепилась на четвертом месте на Западе.

    Без лишнего времени на раскачку «Витязь» кинулся выгрызать очки у всех, с кем ему приходилось играть. На старте кампании команда оформила четыре подряд победы в Балашихе.

    В гнетущем статусе андердогов парни Вячеслава Буцаева успели нокаутировать «Авангард» (3:2) и «Салават Юлаев» (3:2), после чего «витязи» выдали самую мощную в атакующем плане игру, которая стала причиной выноса «Барыса» (5:0).

    В четвертом матче вин-стрика «Витязь» плотно шел с «Локомотивом», судьбу встречи пришлось выяснять в овертайме, где зарешал Владислав Кара (4:3 ОТ). А конфетно-букетный период команды закончился в игре с «Динамо» Москва — там было поражение всухую (0:2).

    Коэффициенты

    Букмекеры четко дают понять, что ЦСКА — стопроцентный фаворит — 1.38. На «Витязь» аналитики предлагают кэф 6.50, а на ничью — 5.35.

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    Прогноз

    Выезд в Москву на игру с действующим чемпионом — самый тяжелый уровень в стартовом квесте «Витязя». Но ему стоит помнить, что другие скромные коллективы показали, что с ЦСКА можно биться в равных условиях и даже претендовать на очки.

    В данный момент команда Федорова пропустила 17 голов — на Западе это худшая защита, поэтому на пару шайб гости точно наскребут моменты.

    Ставка

    Свои шансы андердог постарается реализовать с максимальной эффективностью, ведь есть вероятность, что много попыток ему не дадут. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Витязя» больше 1.5 за 1.90.

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    ЦСКА — «Витязь»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 14.09.2022. Прогнозы на хоккей. Готов ли «Витязь» к сложнейшему вызову в сентябре?
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