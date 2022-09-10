В матче Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Спартак». Игра пройдет на арене «Металлург» 10 сентября. Начало встречи — в 15:00 мск. «Металлург» Мг — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

В эту минуту за магнитогорцами закреплена четвертая позиция в Восточной конференции, они успели оформить 4 балла. В четырех заходах команда забросила 14 шайб и пропустила 19.

Дебютировал в регулярке «Металлург» Мг мегапечально. В рубилове на Кубок Открытия «Магнитка» сделала двойную плюсовую фору, но потерпела от ЦСКА поражение (2:6). На разгром повлиял беззубый второй период.

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Единственную в новой кампании победу команда Ильи Воробьева взяла во втором матче — соперником было «Торпедо» (5:4). В режиме реального времени магнитогорцы сумели дважды отыграть гандикап и выгрызть 2 балла за три секунды до конца встречи.

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Два других матча «Металлург» Мг провально сдал, ведя в счете в обоих случаях. Сперва таким образом команда опозорилась в игре с «Северсталью» (3:4 ОТ), а затем — в драке с «Амуром» (4:5 ОТ).

«Спартак»

Народная команда имеет в своем распоряжении 6 очков. А благодаря скромной разнице забитых и пропущенных (6:3) она находится на втором месте в Западной конференции.

На старте сезона «Спартак» получил относительно лайтовых соперников, которых поочередно щелкнул на «Мегаспорт Арене». Начали это приятное занятие красно-белые с победы над «Амуром» (3:2).

Самым жарким оппонентом команда Бориса Миронова может считать «Сибирь». В цепкой и крайне нервной игре москвичи забрали скромную победу (1:0), зарешал Дмитрий Кугрышев.

В третьем заходе «Спартак» рубился с «Адмиралом». Встреча не получилась суперлегкой, но свои два очка столичный клуб забрал (2:1). Дубль в матче зарядил Шейн Принс.

Коэффициенты

На победу «Металлурга» Мг в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.58, на «Спартак» — 4.56. Ничья оценивается в 4.70.

Прогноз

Даже несмотря на караул в защите, магнитогорцы смогут держать «Спартак» на безопасной дистанции . Забивные способности красно-белых в новом сезоне еще полноценно не раскрылись. Из-за слабой результативности команды Миронова общий тотал предстоящего матча не подымет высокую планку.

Ставка

Дома «Магнитка» будет играть с преимуществом и перекроет кислород московским хоккеистам. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 2.06.