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    В четвертой игре серии соперники прокачают результативность?

    ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 2.18) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 24 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Металлург» Мг
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    Филипп Майе
    В четвертом матче серии финала Кубка Гагарина ЦСКА будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 24 апреля. Начало встречи — в 16:30 мск. ЦСКА — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 24 Апреля 2022 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 16:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    ЦСКА

    В финальной серии в активе ЦСКА лежит одна победа в трех матчах, которую команда оформила 18 апреля в Магнитогорске — 3:1. В этой встрече «армейцы» показали хорошую реализацию — 10.71% и приличный процент отраженных бросков — 96.43%.

    Во втором матче ЦСКА также смотрелся бодро, однако соперники сыграли еще круче, из-за чего столичный клуб впервые в серии уступил — 4:6. За три периода данной игры красно-синих подвела защита, сумевшая убить всего 83.78% попыток «Магнитки».

    Коэффициенты матча ЦСКА — Металлург Мг

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 3.20
  • Ставка
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    Хуже прошлых парни Сергея Федорова скатали третий матч, прошедший в Москве. При своих фанатах ЦСКА позволил «Металлургу» отгрузить 4 шайбы, в то время как в ответ он не бахнул ни разу — 0:4.

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    В первом плей-офф раунде ЦСКА уничтожил «Локомотив» — 4:0, а во втором — «Динамо» Москва — 4:0. В финале Запада московская команда зарубилась со СКА и оформила путевку в финал лишь в седьмой игре — 4:3.

    «Металлург» Мг

    На данный момент единственную осечку в финале Кубка Гагарина «Магнитка» позволила себе в первой игре, в которой уступила ЦСКА в две шайбы — 1:3. Единственный гол в сетку «армейцев» вколотил Максим Карпов.

    После невзрачной первой игры «Металлург» Мг устроил беспощадный замес во второй и отпраздновал в нем победу — 6:4. За три периода этого матча «лисы» реализовали 16.22% моментов и заблокировали 85.19% бросков ЦСКА.

    Еще солиднее парни Ильи Воробьева отработали третий поединок, в котором грохнули «армейцев» всухую — 4:0. Помимо 100%-х показателей в защите, «сталевары» закончили игру с достойной реализацией — 13.33%.

    В четвертьфинале Востока «Металлург» Мг прошел «Барыс» — 4:1, после чего выгрыз путевку в финал конференции в зарубе «Авангардом» — 4:3. Следующим пострадавшим от «Магнитки» соперником оказался «Трактор» — 4:1.

    Коэффициенты

    На победу ЦСКА в четвертом матче серии букмекеры дают коэффициент 2.07, поставить на ничью можно за 4.10, а на победу «Металлурга» Мг — за 3.20.

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    Прогноз

    В двух последних играх жаркого замеса атака «Магнитки» была на высоте, в то время как ЦСКА имел лишь локальные успехи, которые не принесли ему желаемый результат.

    Очевидно, что перед возвращением в Магнитогорск хозяева будут пытаться выбить победу, но при этом и «лисы» хотели бы максимально близко подойти к триумфу в Кубке Гагарина. Следовательно, решая большие задачи, клубы устроят серьезную зарубу с голами в обе стороны.

    Ставка

    От предстоящего матча можно спокойно ожидать пробитие «верха». Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 2.18.

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    ЦСКА — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на хоккей. В четвертой игре серии соперники прокачают результативность?
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