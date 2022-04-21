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    Как немотивированный «Колорадо» пожелает сыграть с «Сиэтлом»?

    «Сиэтл» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 2.30) на хоккейный матч НХЛ 21 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сиэтл Кракен Прогнозы на Колорадо Эвеланш
    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Колорадо»
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    Николас Об-Кубель
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сиэтл» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Апреля 2022 года

    «Сиэтл»

    Коллектив из Сиэтла успел провести в чемпионате 75 матчей, в которых ему удалось собрать всего 56 очков. В таблице Тихоокеанского дивизиона «Кракен» давно застрял на восьмой строчке.

    В трех встречах из пяти последних «Сиэтл» сумел вырвать у конкурентов по 2 балла. При этом три игры упомянутого отрезка новички НХЛ скатали на «Клаймат Пледж Арене».

    Коэффициенты матча Сиэтл Кракен — Колорадо

  • 1
  • 4.30
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 1.60
  • Ставка
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    Однако первые 2 очка в этот период команда Дэйва Хэкстола затащила в гостях, где прихлопнула «Чикаго» (2:0). Затем дважды «Кракен» зарубился с «Калгари» и оба раза проиграл (1:4, 3:5).

    Все прогнозы на НХЛ

    В домашнем матче 17 апреля «Сиэтл» принимал «Нью-Джерси», с которым разобрался в серии буллитов (4:3 Б). А в последнем поединке на своем льду команда Хэкстола в основное время придушила «Оттаву» (4:2).

    «Колорадо»

    Денверские ребята урвали 116 очков в 76 поединках регулярного сезона. В Западной конференции и в Центральном дивизионе они сейчас лучшие. В плей-офф «лавины» врываются с первого места.

    В период с 30 марта по 17 апреля «Колорадо» провел крутую серию без поражений, дошедшую до девяти матчей. Первым пострадавшим клубом в этом списке оказался «Калгари» (2:1).

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    • Далее парни Джареда Беднара хлопнули «Сан-Хосе» (4:2) и дважды кряду прибили «Питтсбург» (3:2, 6:4). Затем в гостях «Эвеланш» взяли верх над «Виннипегом» (5:4 ОТ) и «Эдмонтоном» (2:1 Б).

    Последние матчи серии «Колорадо» посчастливилось катнуть в Денвере, где он грохнул «Лос-Анджелес» (9:3), «Нью-Джерси» (3:1) и «Каролину» (7:4). Первое за три недели поражение «Эвс» схлопотали в игре с «Вашингтоном» (2:3).

    Коэффициенты

    На победу «Сиэтла» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.32, ничья оценивается в 5.15, а победа «Колорадо» — в 1.63.

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    Прогноз

    Даже несмотря на отсутствие всевозможной мотивации в конце чемпионата, «Эвеланш» налегке скатают матч с «Сиэтлом» и спокойно размажут его проблемную оборону.

    Ставка

    На «Клаймат Пледж Арене» команда Беднара в очередной раз проведет мастер-класс для аутсайдера НХЛ. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» забьет в каждом периоде за 2.30.

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    «Сиэтл» — «Колорадо»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 21.04.2022. Прогнозы на хоккей. Как немотивированный «Колорадо» пожелает сыграть с «Сиэтлом»?
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