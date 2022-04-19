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    «Ванкувер» продолжит грабить своих соперников?

    «Ванкувер» — «Даллас». Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч НХЛ 19 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Даллас»
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    «Ванкувер» против «Аризоны»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 19 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Ванкувер» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Апреля 2022 года

    «Ванкувер»

    Канадские парни из Британской Колумбии поучаствовали в 75 встречах и заработали 84 очка. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона команда занимает пятое место, отставая от тройки лидеров на 6 баллов.

    В конце марта и одной апрельской игре «Ванкувер» трижды кряду пережил потери очков, которые случились в поединках с «Сент-Луисом» (1:4, 3:4) и в зарубе с «Вегасом» (2:3 ОТ).

    После первой стыковой встречи с «Годнен Найтс» канадцы сумели отомстить соперникам на «Т-Мобайл Арене» (5:1). С этого момента команда Брюса Будро выносит каждого, с кем пересекается в чемпионате.

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    В выездной игре 8 апреля «Ванкувер» разгромил «Аризону» (5:1), а двумя днями позже — прихлопнул «Сан-Хосе» дома. Затем ребята Будро снова нагнули «Вегас» (5:4 ОТ) и размазали «Аризону» (7:1).

    «Даллас»

    Техасский клуб поучаствовал в 75 поединках регулярки, в которых выхватил 91 балл. В турнирной таблице Центрального дивизиона «шерифы» замыкают первую пятерку, отставая по дополнительным показателям от «Нэшвилла».

    Последний матч в гостях «Даллас» катнул неделю назад в Иллинойсе. В «Юнайтед Центре» «Старз» наткнулись на жесткое сопротивление «Чикаго», но все же смогли вырвать победу (6:4).

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    • Три следующих поединка команда Рика Боунесса провела в «Американ Эйрлайнс Центре». В двух встречах она победила, а еще в одной — сумела выхватить 1 балл.

    Сперва на своей площадке техасцы скромно переиграли «Тампу-Бэй» (1:0), а затем — уступили в овертайме «Миннесоте» (2:3 ОТ). С минимальным преимуществом «Даллас» хлопнул «Сан-Хосе» в последнем матче (2:1).

    Коэффициенты

    На победу «Ванкувера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.42, ничья оценивается в 4.42, а победа «Далласа» — в 2.52.

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    Прогноз

    Пока техасцы идут по кривой, то выигрывая, то проигрывая, «Ванкувер» почувствовал прилив сил и скатал неплохую серию без поражений, топить которую на своем льду он не будет. «Даллас» сейчас вполне ровный для канадцев соперник. С ним «Кэнакс» могут справиться.

    Ставка

    Дома парни Будро зарубятся за победу и точно накидают в ворота техасцев голы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ванкувера» больше 3 за 2.11.

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    «Ванкувер» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 19.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Ванкувер» продолжит грабить своих соперников?
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