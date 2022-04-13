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    «Кракен» не сможет уцелеть в Калгари

    «Калгари» — «Сиэтл». Прогноз и ставка (к. 2.49) на хоккейный матч НХЛ 13 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Сиэтл»
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    «Калгари» в выездном матче с «Сиэтлом»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Скоушабэнк Сэдлдоум» 13 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Калгари» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Апреля 2022 года

    «Калгари»

    В регулярном первенстве канадский клуб из Альберты сумел заработать 97 очков в 72 встречах. Сейчас он лидирует в таблице Тихоокеанского дивизиона, опережая на 7 баллов ближайшего конкурента.

    С 30 марта по 3 апреля «Калгари» зарубился с тремя серьезными соперниками, в играх с которыми сумел зацепить всего 1 очко. В этой серии «Флеймз» уступили «Колорадо» (1:2), «Лос-Анджелесу» (2:3 Б) и «Сент-Луису» (4:6).

    Коэффициенты матча Калгари — Сиэтл Кракен

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 5.90
  • Ставка
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    Дальше терять очки «Калгари» себе не позволил. В четырех следующих встречах команда Дэррила Саттера победила. Начали новую цепочку канадцы с реванша в замесе с «Лос-Анджелесом» (3:2).

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    Позже «Калгари» затащил еще два матча против калифорнийских клубов — «Анахайма» (4:2) и «Сан-Хосе» (4:2). В последней встрече «огоньки» разгромили «Сиэтл» (4:1).

    «Сиэтл»

    Парни из Сиэтла также скатали в регулярке 72 матча, вот только досталось им за это время всего 52 очка. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона команда застряла на самом дне.

    В конце марта и начале апреля «Сиэтл» дважды кряду пересекся с «Вегасом». Оба раза «Кракен» на «Клаймат Пледж Арене» проиграл крупно — с разницей в 3 шайбы (0:3, 2:5).

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    • После двух слабых поединков с «Голден Найтс» команда Дэйва Хэкстола сумела подарить болельщикам небольшую сенсацию на своем льду. Случилось это в игре с «Далласом» (4:1).

    Но в матче 7 апреля «Сиэтл» вновь напомнил самого себя, крупно уступив «Сент-Луису» (1:4). Еще в двух встречах «Кракен» переиграл «Чикаго» (2:0) и получил полную сетку от «Калгари» (1:4).

    Коэффициенты

    В предстоящем матче «Калгари» считается явным фаворитом — 1.42. Ничья оценивается букмекерами в 5.75, а победа «Сиэтла» — в 5.80.

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    Прогноз

    «Калгари» хотелось бы побыстрее решить задачу с выходом в плей-офф Кубка Стэнли. В зарубе с «Сиэтлом» канадцы попытаются приблизить этот момент. В прошлом очном поединке «Флеймз» затащили крупную победу. Разгром намечается и в игре 13 апреля.

    Ставка

    Никакой пассивности или недооценки соперника в такой ответственный момент команда Саттера себе не позволит, поэтому наши прогноз и ставка — «Калгари» забьет в каждом периоде за 2.49.

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    «Калгари» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 13.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Кракен» не сможет уцелеть в Калгари
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