ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Рейнджерс» снова оставят «Питтсбург» без очков?

    «Рейнджерс» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 2.34) на хоккейный матч НХЛ 8 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Питтсбург Пингвинз
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Питтсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мика Зибанежад
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 8 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рейнджерс»

    Бригада с Манхэттена приняла участие в 71 игре регулярного первенства. В турнирной таблице Столичного дивизиона она идет второй с 96 очками в копилке.

    В конце прошлого месяца «Рейнджерс» затащили четыре подряд победы. Среди пострадавших команд был и «Питтсбург». Первый раз «синерубашечники» грохнули «пингвинов» 26 марта (5:1).

    Затем ребята Жерара Галлана переиграли «Баффало» (5:4 ОТ), а позже — снова взяли верх над «Питтсбургом» (3:2). Еще в одном матче серии ньюйоркцы оказались сильнее «Детройта» (5:4 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    Прервался стрик «Рейнджерс» в зарубе с «Айлендерс» (0:3), после которой они уступили еще и «Филадельфии» (3:4 Б). В игре 6 апреля «синерубашечники» победили «Нью-Джерси» (3:1).

    «Питтсбург»

    Хоккейный клуб из Пенсильвании заработал 92 балла в 71 игре сезона. В турнирной таблице Столичного дивизиона он занимает третью позицию и отстает от «рейнджеров» на 4 очка.

    В последнее время «Питтсбург» начало штормить, из-за чего он прошляпил второе место в дивизионе. В семи недавних матчах «пингвинам» удалось затащить всего две победы.

  • НХЛ. «Колорадо» обеспечил себе место в плей-офф, «Флорида» отыгралась с 1:5
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 апреля
  • Сегодня

    • Одна из упомянутых побед была зафиксирована 28 марта. В тот день «Пенс» на своем льду поиздевались над «Нью-Джерси» (11:2). А после поражения от «Рейнджерс» (2:3) «Пингвинз» прихлопнули «Миннесоту» (4:3 ОТ).

    В двух последних матчах соперником «Питтсбурга» оказался «Колорадо». Оба раза парни Салливана проиграли. В Денвере они уступили с минимальной разницей (2:3), а на «PPG Paints-арене» — с более ощутимым перевесом (4:6).

    Коэффициенты

    Победа «Рейнджерс» в этой встрече оценивается букмекерами в 2.34, на ничью они дают коэффициент 4.42, а на победу «Питтсбурга» — 2.60.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Прогноз

    В двух очных встречах в марте ньюйоркцы взяли верх, при этом в домашней игре они разгромили «Питтсбург» (5:1). Кажется, ребята Галлана знают, как поставить «пингвинов» на место.

    Поэтому в домашнем матче с прямым конкурентом «рейнджеры» снова имеют высокие шансы, чтобы затащить 2 балла.

    Ставка

    В «Сквер Гарден» хозяева проведут топ-матч и покинут площадку с хорошим настроением. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.34.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.34
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Енисей — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Алания — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Торпедо — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Велес — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кубань — Томь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Аугсбург — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бернли — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.58
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вильярреал — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 08.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» снова оставят «Питтсбург» без очков?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры