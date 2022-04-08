В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 8 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Бригада с Манхэттена приняла участие в 71 игре регулярного первенства. В турнирной таблице Столичного дивизиона она идет второй с 96 очками в копилке.

В конце прошлого месяца «Рейнджерс» затащили четыре подряд победы. Среди пострадавших команд был и «Питтсбург». Первый раз «синерубашечники» грохнули «пингвинов» 26 марта (5:1).

Затем ребята Жерара Галлана переиграли «Баффало» (5:4 ОТ), а позже — снова взяли верх над «Питтсбургом» (3:2). Еще в одном матче серии ньюйоркцы оказались сильнее «Детройта» (5:4 ОТ).

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Прервался стрик «Рейнджерс» в зарубе с «Айлендерс» (0:3), после которой они уступили еще и «Филадельфии» (3:4 Б). В игре 6 апреля «синерубашечники» победили «Нью-Джерси» (3:1).

«Питтсбург»

Хоккейный клуб из Пенсильвании заработал 92 балла в 71 игре сезона. В турнирной таблице Столичного дивизиона он занимает третью позицию и отстает от «рейнджеров» на 4 очка.

В последнее время «Питтсбург» начало штормить, из-за чего он прошляпил второе место в дивизионе. В семи недавних матчах «пингвинам» удалось затащить всего две победы.

Одна из упомянутых побед была зафиксирована 28 марта. В тот день «Пенс» на своем льду поиздевались над «Нью-Джерси» (11:2). А после поражения от «Рейнджерс» (2:3) «Пингвинз» прихлопнули «Миннесоту» (4:3 ОТ).

В двух последних матчах соперником «Питтсбурга» оказался «Колорадо». Оба раза парни Салливана проиграли. В Денвере они уступили с минимальной разницей (2:3), а на «PPG Paints-арене» — с более ощутимым перевесом (4:6).

Коэффициенты

Победа «Рейнджерс» в этой встрече оценивается букмекерами в 2.34, на ничью они дают коэффициент 4.42, а на победу «Питтсбурга» — 2.60.

Прогноз

В двух очных встречах в марте ньюйоркцы взяли верх, при этом в домашней игре они разгромили «Питтсбург» (5:1). Кажется, ребята Галлана знают, как поставить «пингвинов» на место .

Поэтому в домашнем матче с прямым конкурентом «рейнджеры» снова имеют высокие шансы, чтобы затащить 2 балла.

Ставка

В «Сквер Гарден» хозяева проведут топ-матч и покинут площадку с хорошим настроением. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.34.