В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 2 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Детройт» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

В 67 играх регулярного сезона хоккеистам из Мичигана удалось выхватить 61 очко. В турнирной таблице Атлантического дивизиона команда занимает пятое место, отставая на 26 баллов от зоны плей-офф.

Последняя победа «Детройта» была зафиксирована 23 марта на «Литл Сизарс Арене». Тогда при родной публике «крылышки» крупно обыграли «Филадельфию» (6:3).

После встречи с «Флайерз» команда Джеффа Блашилла вышла на лед еще четырежды, однако выиграть не смогла ни разу. Сперва «Ред Уингз» провалили выезд на территорию «Айлендерс» (2:5).

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Вернувшись в Мичиган, «Детройт» зарубился с «Тампой» и уступил «Болтс» в овертайме (1:2 ОТ). В следующем поединке красно-белые были раздавлены «Питтсбургом» (2:11), а в последней встрече — обыграны «Рейнджерс» (4:5 ОТ).

«Оттава»

На счету канадской команды из Онтарио имеется 52 очка, заработанных в 66 встречах чемпионата. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «Сенс» занимают седьмую строчку.

У «Оттавы» снова в регулярке все плохо. После 3-матчевой серии поражений в период с 13 по 17 марта ей удалось затащить всего пару побед в шести дальнейших играх.

В одном из успешных по результату поединков парни Ди Джея Смита прихлопнули «Филадельфию» (3:1), а в двух следующих встречах они были разгромлены «Монреалем» (1:5) и «Айлендерс» (0:3).

Еще 2 очка «Сенаторз» зацепили в матче с «Виннипегом» (5:2), а в замесе с «Флоридой» взяли 1 балл (3:4 Б). В последнем поединке «Оттава» была разбита «Нэшвиллом» (1:4).

Коэффициенты

Победа «Детройта» в этой встрече оценивается в 2.36, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Оттавы» — 2.75.

Прогноз

Перед игрой с «Оттавой» «Детройт» провел не самую удачную серию, покончить с которой он готов при родных болельщиках. Учитывая, что соперником «крылышек» будет такая же проблемная команда, шансы на успех на своем льду у «Ред Уингз» увеличиваются .

Ставка

Легко в поединке с «сенаторами» ребятам Блашилла не будет, однако в результативном замесе они смогут взять очки. Наши прогноз и ставка — «Детройт» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.04.