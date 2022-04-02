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    «Детройт» возьмет очки в домашнем матче с «Оттавой»?

    «Детройт» — «Оттава». Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч НХЛ 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Оттава»
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    Дилан Ларкин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 2 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Детройт» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 02 Апреля 2022 года

    «Детройт»

    В 67 играх регулярного сезона хоккеистам из Мичигана удалось выхватить 61 очко. В турнирной таблице Атлантического дивизиона команда занимает пятое место, отставая на 26 баллов от зоны плей-офф.

    Последняя победа «Детройта» была зафиксирована 23 марта на «Литл Сизарс Арене». Тогда при родной публике «крылышки» крупно обыграли «Филадельфию» (6:3).

    После встречи с «Флайерз» команда Джеффа Блашилла вышла на лед еще четырежды, однако выиграть не смогла ни разу. Сперва «Ред Уингз» провалили выезд на территорию «Айлендерс» (2:5).

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    Вернувшись в Мичиган, «Детройт» зарубился с «Тампой» и уступил «Болтс» в овертайме (1:2 ОТ). В следующем поединке красно-белые были раздавлены «Питтсбургом» (2:11), а в последней встрече — обыграны «Рейнджерс» (4:5 ОТ).

    «Оттава»

    На счету канадской команды из Онтарио имеется 52 очка, заработанных в 66 встречах чемпионата. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «Сенс» занимают седьмую строчку.

    У «Оттавы» снова в регулярке все плохо. После 3-матчевой серии поражений в период с 13 по 17 марта ей удалось затащить всего пару побед в шести дальнейших играх.

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    • В одном из успешных по результату поединков парни Ди Джея Смита прихлопнули «Филадельфию» (3:1), а в двух следующих встречах они были разгромлены «Монреалем» (1:5) и «Айлендерс» (0:3).

    Еще 2 очка «Сенаторз» зацепили в матче с «Виннипегом» (5:2), а в замесе с «Флоридой» взяли 1 балл (3:4 Б). В последнем поединке «Оттава» была разбита «Нэшвиллом» (1:4).

    Коэффициенты

    Победа «Детройта» в этой встрече оценивается в 2.36, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Оттавы» — 2.75.

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    Прогноз

    Перед игрой с «Оттавой» «Детройт» провел не самую удачную серию, покончить с которой он готов при родных болельщиках. Учитывая, что соперником «крылышек» будет такая же проблемная команда, шансы на успех на своем льду у «Ред Уингз» увеличиваются.

    Ставка

    Легко в поединке с «сенаторами» ребятам Блашилла не будет, однако в результативном замесе они смогут взять очки. Наши прогноз и ставка — «Детройт» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.04.

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    «Детройт» — «Оттава»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Детройт» возьмет очки в домашнем матче с «Оттавой»?
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